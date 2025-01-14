Совет ЕС одобрил вступление Швейцарии в «военный Шенген»

В пресс-релизе Евросовета отмечается, что участие Швейцарии принесет проекту «существенную пользу». Швейцарские власти подали заявку на вступление в проект «Военная мобильность» в сентябре 2024 года. Страна, официально станет его участником после выполнения необходимых административных процедур.

Канада, США и Норвегия тоже были приглашены к участию в «военном Шенгене» в 2021 году. Годом позже аналогичное предложение получила также Великобритания. Все эти страны не входят в Евросоюз, однако являются членами НАТО.

«Военный Шенген» - реакция на новые угрозы

В рамках прошедших в Германии весной военных учений бундесвера «Quadriga 2024» - крупнейших с 1988 года - отрабатывалась в том числе быстрая переброска через территорию ФРГ как немецких войск, так и солдат армий других стран НАТО на восточный фланг альянса. Начальник Командного центра НАТО по тыловому обеспечению и логистике в Ульме генерал-лейтенант Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank) указал, что такая необходимость возникла из-за «изменения ситуации с обеспечением безопасности», имея в виду последствия войны РФ в Украине.

Кремль в 2023 году назвал идею создания в Европе «военного Шенгена» «нагнетанием напряженности».