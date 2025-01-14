СМИ: судно российского теневого флота курсирует вокруг газопровода Норвегия-Польша

Подробной информации о судне пока не разглашается.

С 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессивную войну против Украины, в Балтийском море произошло несколько диверсий, в результате которых была повреждена подводная критическая инфраструктура. Страны Балтийского региона находятся в состоянии повышенной готовности, а НАТО заявило о намерении увеличить свое присутствие в этом районе.

Во вторник, 14 января, в столице Финляндии Хельсинки собрались лидеры стран НАТО, граничащих с Балтийским морем, чтобы обсудить меры по защите инфраструктуры региона. Во встрече принимают участие главы Финляндии, Эстонии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

TVP World со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщает, что Польша отправит четыре корабля на миссию НАТО по обеспечению безопасности в Балтийском море.

Ранее Rus.Postimees писал, что еще один кабель был поврежден якорем на дне Балтийского моря. Министр по делам гражданской обороны Швеции​ утверждает, что следы от якоря на кабеле ​NordBalt, вероятно, оставил китайский корабль Yi Peng 3, сообщает шведский телеканал SVT.

«По мнению Болина, события могут быть связаны с тем, что страны Балтии вскоре отключатся от российской электросети», - отмечает СМИ.