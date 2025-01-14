Судно российского теневого флота совершает круговые маневры вокруг подводного газопровода Baltic Pipe, который поставляет газ из Норвегии в Польшу, сообщает сегодня польская государственная телерадиокомпания TVP World, ссылаясь на источник в Министерстве иностранных дел.
СМИ: судно российского теневого флота курсирует вокруг газопровода Норвегия-Польша
Подробной информации о судне пока не разглашается.
С 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессивную войну против Украины, в Балтийском море произошло несколько диверсий, в результате которых была повреждена подводная критическая инфраструктура. Страны Балтийского региона находятся в состоянии повышенной готовности, а НАТО заявило о намерении увеличить свое присутствие в этом районе.
Во вторник, 14 января, в столице Финляндии Хельсинки собрались лидеры стран НАТО, граничащих с Балтийским морем, чтобы обсудить меры по защите инфраструктуры региона. Во встрече принимают участие главы Финляндии, Эстонии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
TVP World со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел сообщает, что Польша отправит четыре корабля на миссию НАТО по обеспечению безопасности в Балтийском море.
Ранее Rus.Postimees писал, что еще один кабель был поврежден якорем на дне Балтийского моря. Министр по делам гражданской обороны Швеции утверждает, что следы от якоря на кабеле NordBalt, вероятно, оставил китайский корабль Yi Peng 3, сообщает шведский телеканал SVT.
«По мнению Болина, события могут быть связаны с тем, что страны Балтии вскоре отключатся от российской электросети», - отмечает СМИ.