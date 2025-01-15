Даже если поправки будут приняты в апреле, провозглашение и вступление в силу закона тоже займет время. А к 1 июня местные самоуправления должны решить, сколько у них будет депутатов после выборов. Это количество рассчитывается в зависимости от численности населения муниципалитета. Однако в тех самоуправлениях, где есть избирательные округа (например, в Таллинне – их 8), или в объединяющихся самоуправлениях (например, как Йыхви и Тойла), где тоже есть несколько округов, то там количество депутатов от каждого избирательного округа определяется числом избирателей. По этой причине к началу лета местные самоуправления должны точно знать, сколько у них избирателей.

И таких факторов, которые не учтены или не замечены, очень много. Так что я очень скептичен в отношении всей этой реформы избирательного права.

– Насколько вероятно, что Конституционная поправка зайдет в тупик?

– Вполне вероятно, что она может зайти в тупик, поскольку до сих пор непонятно, что будет с серыми паспортами, как будут голосовать те или иные политические силы, будут ли соблюдены те сроки, которые указаны в других законах и касаются выборов. Параллельно движутся и разные другие законопроекты, которые касаются изменения и Конституции, и Закона о выборах. К чему всё это приведет, мне сложно представить.