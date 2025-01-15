В Рийгикогу продолжают обсуждать ограничение права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран. Каковы промежуточные итоги? Есть ли консенсус по серым паспортам? Насколько необходимо полное закрытие эстонско-российской границы?
Эдуард Одинец: в ограничении права голоса есть пугающий момент, закрытие границы – ненужная инициатива (1)
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).
Выдержки из беседы:
– В конституционной комиссии Рийгикогу каждую неделю заслушивают экспертов по теме ограничения права голоса. Каковы промежуточные выводы?
– На протяжении уже почти двух месяцев конституционная комиссия парламента заслушивает самых разных экспертов по теме изменения Конституции в той части, которая касается права голоса на местных выборах. Заслушиваются самые разные эксперты, включая социологов, юристов и тех, кто в свое время вписал в Конституцию право голоса для граждан третьих стран.
– В чем основные разногласия?
– Мнения расходятся по серопаспортникам. Однако коалиционные партии и премьер-министр неоднократно заявили, что в данном проекте изменения Конституции сохранится право голоса за лицами без гражданства. Дебаты между политиками ведутся вокруг необходимости регистрации избирателей, желающих голосовать на выборах. Напомню, что подобные примеры существуют во многих странах Европы и мира.
– Пойдут ли на компромисс в данном вопросе Isamaa и EKRE? Если они не поддержат предложенный вариант конституционной поправки, то как будут дальше развиваться события?
– Для проведения данной поправки парламенту необходимо 4/5 голосов от присутствующих и проголосовавших в зале. Партия EKRE уже заявила, что не поддержит такой вариант, который позволит сохранить право голоса за серыми паспортами. Таким образом, нужно найти еще трех депутатов, чтобы изменения в Конституцию вообще не были приняты. И пока не пройдут финальные голосования, вопрос будет оставаться открытым.
Партиям EKRE и Isamaa не хватает голосов ни в комиссии, на в большом зале, чтобы провести свою поправку (расширяющую ограничение права голоса на серопаспортников – прим.ред.).
– К чему склоняются эксперты, озвучившие свою точку зрения в конституционной комиссии?
– Чем больше экспертов высказываются по данной теме, тем больше укрепляется мое мнение о том, что мы занимаемся совсем не тем, чем нужно было бы заниматься.
Все социологи подчеркнули, что вопрос лояльности к Эстонскому государству и отношения к политическим процессам совершенно не зависит от того, какое гражданство у человека.
Канцлер права и юристы, которые в свое время писали текст Конституции, отметили, что в случае с местными выборами невозможно говорить о вопросе государственной важности и влияния на госбезопасность. Подобных вопросов местные выборы не решают.
Многие эксперты отметили и то, что влияние поправок до конца не оценено. То есть, не исключен и обратный эффект.
Делегация Союза юристов считает пояснительную записку к подготовленному проекту полным браком в законодательном плане.
В конечном итоге президенту придется решать, провозглашать ли эти поправки, проверив их на соответствие основным принципам Конституции.
Пугающим является и тот факт, что до середины лета никто не будет знать состав электората на грядущих местных выборах (назначены на 19 октября – прим.ред.): ни потенциальные избиратели, ни политики, которые планируют свои избирательные кампании.
Даже если поправки будут приняты в апреле, провозглашение и вступление в силу закона тоже займет время. А к 1 июня местные самоуправления должны решить, сколько у них будет депутатов после выборов. Это количество рассчитывается в зависимости от численности населения муниципалитета. Однако в тех самоуправлениях, где есть избирательные округа (например, в Таллинне – их 8), или в объединяющихся самоуправлениях (например, как Йыхви и Тойла), где тоже есть несколько округов, то там количество депутатов от каждого избирательного округа определяется числом избирателей. По этой причине к началу лета местные самоуправления должны точно знать, сколько у них избирателей.
И таких факторов, которые не учтены или не замечены, очень много. Так что я очень скептичен в отношении всей этой реформы избирательного права.
– Насколько вероятно, что Конституционная поправка зайдет в тупик?
– Вполне вероятно, что она может зайти в тупик, поскольку до сих пор непонятно, что будет с серыми паспортами, как будут голосовать те или иные политические силы, будут ли соблюдены те сроки, которые указаны в других законах и касаются выборов. Параллельно движутся и разные другие законопроекты, которые касаются изменения и Конституции, и Закона о выборах. К чему всё это приведет, мне сложно представить.
– И еще одна актуальная тема. Партия Isamaa инициировала проект решения о полном закрытии границы Эстонии с Россией. Насколько это необходимо?
– На мой взгляд, это совершенно ненужная инициатива. Это популистский шаг, желание Isamaa в очередной раз отметиться как самая патриотичная партия, больше всех заботящаяся о безопасности страны.
В Законе о границе указаны конкретные причины и ситуации, когда правительство само может закрыть границу, сделав это очень быстро. Наше правительство, премьер-министр и глава МВД неоднократно заявляли о том, что если возникнет реальная угроза безопасности страны – конфликтная ситуация, кибератаки или что-то еще, – тогда правительство сразу же закроет границу.
Инициатива Isamaa заставить приказом парламента закрыть границу – совершенно ненужная вещь. Тут надо бы подумать и о том, не возникнет ли от всего этого обратный эффект. Имею в виду увеличение угрозы безопасности нашей страны, волнения среди русскоязычного населения и имидж страны на международном уровне. Напомню, что в очереди на границе стоят и граждане других стран ЕС, поскольку Эстония стала тем островком на континенте, через который можно по суше попасть в Россию.
Подробнее в повторе!
- К каким выводам пришли участники открытого обсуждения в конституционной комиссии Рийгикогу?
- В чем основные разногласия?
- Сохранят ли серопаспортники право голоса?
- Пойдут ли на компромисс Isamaa, EKRE и "Ээсти 200"?
- Получат ли граждане стран ЕС и НАТО автоматический допуск к местным выборам?
- Как долго можно вносить поправки в законопроект?
- Когда состоится финальное III чтение?
- Успеет ли парламент уложиться в сроки?
- Может ли конституционная поправка зайти в тупик?
- Партия Isamaa инициировала законопроект о полном закрытии границы Эстонии с Россией: насколько это необходимо?