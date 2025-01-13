​На открытом заседании Рийгикогу партия «Отечество» представила законопроект, который предусматривает предоставление закрытие временной линии контроля между Эстонией и Россией.

Представляя законопроект, Урмас Рейнсалу отметил, что Финляндия закрыла свою границу с Россией еще в 2023 году, но с тех пор россияне организовали несколько гибридных атак как против Эстонии, так и против других стран-союзников.

Урмас Рейнсалу. Фото: Mihkel Maripuu

«Как партнерские службы, так и эстонские службы безопасности неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. Пограничная служба Российской Федерации ранее предприняла враждебную акцию по снятию пограничных буев с реки Нарова. В декабре произошел масштабный теракт в Финском заливе с целью разрушения подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией», напомнил Рейнсалу о провокациях восточного соседа.

По словам председателя партии «Отечество», учитывая текущую ситуацию в области безопасности, закрытие временной линии контроля между Эстонией и Россией является обоснованным шагом.

Эстонские службы безопасности и правительство располагают как необходимыми возможностями, так и правовой основой для его реализации, отметили в пресс-службе «Отечества».

О необходимости полного закрытия границы с Россией на прошлой неделе Rus.Postimees заявил председатель фракции «Отечество», член Конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, обсуждая последствия очередной диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря, когда 25 декабря был разрушен энергетический кабель Estlink 2.