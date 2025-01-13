Партия «Отечество» инициировала законопроект о закрытии пограничных пунктов между Эстонией и Россией. Авторы ссылаются на аналогичное решение Финляндии и продолжающиеся гибридные атаки России.
На открытом заседании Рийгикогу партия «Отечество» представила законопроект, который предусматривает предоставление закрытие временной линии контроля между Эстонией и Россией.
Представляя законопроект, Урмас Рейнсалу отметил, что Финляндия закрыла свою границу с Россией еще в 2023 году, но с тех пор россияне организовали несколько гибридных атак как против Эстонии, так и против других стран-союзников.
«Как партнерские службы, так и эстонские службы безопасности неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. Пограничная служба Российской Федерации ранее предприняла враждебную акцию по снятию пограничных буев с реки Нарова. В декабре произошел масштабный теракт в Финском заливе с целью разрушения подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией», напомнил Рейнсалу о провокациях восточного соседа.
По словам председателя партии «Отечество», учитывая текущую ситуацию в области безопасности, закрытие временной линии контроля между Эстонией и Россией является обоснованным шагом.
Эстонские службы безопасности и правительство располагают как необходимыми возможностями, так и правовой основой для его реализации, отметили в пресс-службе «Отечества».
О необходимости полного закрытия границы с Россией на прошлой неделе Rus.Postimees заявил председатель фракции «Отечество», член Конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, обсуждая последствия очередной диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря, когда 25 декабря был разрушен энергетический кабель Estlink 2.
«У Эстонии есть несколько политических и практических мер, которые мы можем предпринять для укрепления нашей безопасности, включая внутреннюю. Первая из них уже находится на рассмотрении Рийгикогу - изменение Конституции, которое лишает граждан России права голоса на местных выборах. "Отечество" продолжает работать над тем, чтобы лишить права голоса также лиц без гражданства, - уточнил Хелир-Валдор Сеэдер. - Это связано с другой мерой, которую должна предпринять Эстония: полное закрытие границы с Россией, а точнее, временной линии контроля».
В мае 2024 года сотрудники пограничного управления ФСБ демонтировали буи с реки Нарова, которые ранее на месте границы установили сотрудники PPA. Никаких официальных объяснений со стороны России не последовало.
Разрушение Estlink 2 в конце 2024 года якорем танкера «теневого флота» РФ произошло за полтора месяца до грядущего отключения Эстонии и других стран Балтии от общего энергокольца с РФ и Беларусью. Это привело к резкому росту цен на электричество в Литве.
Ранее Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider, известного своими расследованиями о деятельности российских спецслужб, в интервью Rus.Postimees заявил, что у него нет сомнений в диверсии, организованной спецслужбами РФ с помощью танкера. Эксперт не сомневается, что диверсии будут продолжаться.
«Как минимум до мирных переговоров Россия будет максимально активно продолжать диверсионную деятельность. Остановить ее может только начало противодействия - массовые аресты судов, публичность. Безнаказанность Путин воспринимает как руководство к действию», - сказал Доброхотов.
В конце прошлого года в МВД Эстонии сообщили Rus.Postimees, что не планируют возвращать КПП Нарва к круглосуточному режиму работы.