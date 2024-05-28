Буёвая история: политики Эстонии о воровстве ФСБ под Нарвой

Сотрудник PPA дежурит на берегу реки Наровы во время перемещения вдоль границы с Россией пограничных катеров с президентами Эстонии и Исландии на борту. Речная прогулка Алара Кариса и Гвюдни Йоуханнессона состоялась ровно за неделю до инцидента, когда сотрудники ФСБ демонтировали и увезли световые буи Эстонии.

Фото: Postimees / Scanpix Baltics