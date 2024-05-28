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Буёвая история: политики Эстонии о воровстве ФСБ под Нарвой

Иван Скрябин
, журналист
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Сотрудник PPA дежурит на берегу реки Наровы во время перемещения вдоль границы с Россией пограничных катеров с президентами Эстонии и Исландии на борту. Речная прогулка Алара Кариса и Гвюдни Йоуханнессона состоялась ровно за неделю до инцидента, когда сотрудники ФСБ демонтировали и увезли световые буи Эстонии.
Сотрудник PPA дежурит на берегу реки Наровы во время перемещения вдоль границы с Россией пограничных катеров с президентами Эстонии и Исландии на борту. Речная прогулка Алара Кариса и Гвюдни Йоуханнессона состоялась ровно за неделю до инцидента, когда сотрудники ФСБ демонтировали и увезли световые буи Эстонии. Фото: Postimees / Scanpix Baltics

Как политики Эстонии воспринимают инцидент на реке Нарове, когда пограничная служба ФСБ демонтировала установленные PPA буи. Rus.Postimees задал одинаковые вопросы всем фракциям Рийгикогу. О дипломатическом урегулировании проблемы сказали представители только двух из них.

Пять дней Россия публично не комментирует действия сотрудников пограничной службы ФСБ, которые демонтировали и увезли на своих катерах буи Эстонии с границы на реке Нарове. Сотрудники PPA заявили, что не стали мешать россиянам, чтобы не рисковать попаданием в российские тюрьмы.

Премьер-министр Кая Каллас ограничилась публикацией пресс-релиза МИД. МИД Эстонии в пятницу вызывал временного поверенного в делах России в Эстонии, но итоги этого общения неизвестны. По словам президента Алара Кариса, не стоит поддаваться на пограничные провокации.

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