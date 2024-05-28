Как политики Эстонии воспринимают инцидент на реке Нарове, когда пограничная служба ФСБ демонтировала установленные PPA буи. Rus.Postimees задал одинаковые вопросы всем фракциям Рийгикогу. О дипломатическом урегулировании проблемы сказали представители только двух из них.
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Буёвая история: политики Эстонии о воровстве ФСБ под Нарвой
Пять дней Россия публично не комментирует действия сотрудников пограничной службы ФСБ, которые демонтировали и увезли на своих катерах буи Эстонии с границы на реке Нарове. Сотрудники PPA заявили, что не стали мешать россиянам, чтобы не рисковать попаданием в российские тюрьмы.
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- посольство рф
- мид эстонии
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- фсб россии
- Йенс Столтенберг
- столтенберг
- пограничные пункты
- пограничное судно
- пограничный столб
- пограничная охрана
- Жозеп Боррель
- департамент полиции и пограничной охраны
- Государственная пограничная охрана
- временный поверенный
- Ленар Салимуллин
- буй
- буи