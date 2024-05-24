Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин вызван в МИД Эстонии после удаления пограничниками РФ пограничных буев из реки Нарова. Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Российская Федерация продолжает хранить молчание после пограничного инцидента, когда 23 мая сотрудники ФСБ демонтировали на реке Нарова эстонские буи, обозначающие государственную границу.
24 мая соответствующие вопросы будут заданы временному поверенному в делах России в Эстонии. Он вызван в МИД Эстонии, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, поскольку мы продолжаем противодействовать вредоносной деятельности России по всей Европе. Наш ответ остается спокойным и ясным. Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах», - написал Цахкна утром в пятницу в соцсиальной сети X.
Estonia is in close contact with Allies & partners as we continue to counter Russia’s malign activities across Europe.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 24, 2024
Our response remains calm & clear-eyed.
Today we will summon the Russian charge d'affaires. https://t.co/0j3DiILkYG
Цахкна опубликовал заявление от имени МИД Эстонии.
23 мая в 3 часа ночи российская пограничная служба в одностороннем порядке сняла световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарова.
Эта акция России, совершенная под покровом ночи, хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в том числе на ее границах с соседями, в последнее время в отношении Литвы и Финляндии.
Реакция Эстонии остается спокойной и ясной. Мы расцениваем это как провокационный приграничный инцидент. Мы сообщим Российской Федерации через наших пограничников и дипломатические каналы о недопустимости подобных действий, потребуем объяснений по поводу снятия буев и их немедленного возвращения.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем заявлении по ситуации ограничилась цитатой из заявления МИД. «Действия России вписываются в более широкую модель ее провокационного поведения по всей Европе, в том числе на границах с соседями», - написала она утром в пятницу в X.
По словам начальника Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, инцидент с точки зрения PPA произошел на территории Эстонии, но нужно учитывать, что буи были установлены там для обозначения границы, чтобы люди на реке могли понять, где проходит граница.
«Нельзя исключать, что волны и течение могут сдвинуть буи, поэтому наше вмешательство в какой-то момент могло создать опасность, что мы окажемся на стороне России. Мы не можем рисковать тем, что кто-то из нас вдруг окажется в российской тюрьме. Риск эскалации сегодня ночью был очень высок», - добавил Беличев.
По словам главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, необходимо учитывать, что, с одной стороны, Россия пытается посеять страх и чувство незащищенности среди населения Эстонии, а также подорвать доверие к государственным институтам.
«Другая сторона сторона вопроса - это внешняя политика, и внешнеполитических ситуаций будет больше, - сказал Ляэнеметс. - Каждый раз мы должны рассматривать нашу реакцию в контексте того, как ее понимают наши союзники, как она им преподносится и есть ли у нас возможность вести с ними переговоры или нет. В конце концов, мы сами не собираемся делать ничего такого, что могло бы спровоцировать Россию, что дало бы ей возможность сказать и показать, что Эстония вошла в чужие воды и что-то там делает. Но если кто-то попытается что-то сделать с Эстонией, мы этого не допустим».
Несмотря на ночной инцидент, погранохрана продолжит установку пограничных буев на реке Нарве.
По словам главы бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, работы по установке буев на начальной стадии.
«13 мая мы установили на реке Нарве 50 из обычных 250 буев, 25 из них российские пограничники забрали ночью. Поскольку обозначение важно для передвигающихся в навигационный период, мы продолжим установку буев в запланированных местах», - сообщил Пургель.
«Сегодня мы связались с представительством российской границы, чтобы встретиться и внести ясность по вопросу снятия буев. Мы также потребуем вернуть буи. Если российская сторона не представит дополнительные доказательства или информацию об изменении навигационного пути, PPA продолжит устанавливать буи», - заверил Пургель.