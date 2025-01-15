В Рийгикогу продолжают обсуждать ограничение права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран. Каковы промежуточные итоги? Есть ли консенсус по серым паспортам?
Студия Postimees: дебаты о праве голоса на финишной прямой? Отвечает Эдуард Одинец
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 13:30!
- К каким выводам пришли участники открытого обсуждения в конституционной комиссии Рийгикогу?
- В чем основные разногласия?
- Сохранят ли серопаспортники право голоса?
- Пойдут ли на компромисс Isamaa, EKRE и "Ээсти 200"?
- Получат ли граждане стран ЕС и НАТО автоматический допуск к местным выборам?
- Как долго можно вносить поправки в законопроект?
- Когда состоится финальное III чтение?
- Успеет ли парламент уложиться в сроки?
- Может ли конституционная поправка зайти в тупик?
- Партия Isamaa инициировала законопроект о полном закрытии границы Эстонии с Россией: насколько это необходимо?