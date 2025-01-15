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Студия Postimees: дебаты о праве голоса на финишной прямой? Отвечает Эдуард Одинец

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В Рийгикогу продолжают обсуждать ограничение права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран. Каковы промежуточные итоги? Есть ли консенсус по серым паспортам?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 13:30!

  • К каким выводам пришли участники открытого обсуждения в конституционной комиссии Рийгикогу?
  • В чем основные разногласия?
  • Сохранят ли серопаспортники право голоса? 
  • Пойдут ли на компромисс Isamaa, EKRE и "Ээсти 200"? 
  • Получат ли граждане стран ЕС и НАТО автоматический допуск к местным выборам?
  • Как долго можно вносить поправки в законопроект? 
  • Когда состоится финальное III чтение? 
  • Успеет ли парламент уложиться в сроки?
  • Может ли конституционная поправка зайти в тупик?
  • Партия Isamaa инициировала законопроект о полном закрытии границы Эстонии с Россией: насколько это необходимо?
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