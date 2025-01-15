Катри Райк о полном закрытии границы с Россией: в Нарву приезжают пересекать границу ЕС из Финляндии, Франции и Италии

13 января партия «Отечество» инициировала законопроект о закрытии пограничных пунктов между Эстонией и Россией. Авторы ссылаются на аналогичное решение Финляндии и продолжающиеся гибридные атаки России. «Пограничная служба Российской Федерации ранее предприняла враждебную акцию по снятию пограничных буев с реки Нарова. В декабре произошел масштабный теракт в Финском заливе с целью разрушения подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией», - объяснял причины появления инициативы Урмас Рейнсалу. Катри Райк изучила аргументы авторов законопроекта.