Мэр Нарвы Катри Райк выступила против идеи полного закрытия границы с Россией. Rus.Postimees спросил политика, который не так давно вернул себе пост мэра самого восточного города Эстонии, с чем связана ее позиция.
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Катри Райк о полном закрытии границы с Россией: в Нарву приезжают пересекать границу ЕС из Финляндии, Франции и Италии
13 января партия «Отечество» инициировала законопроект о закрытии пограничных пунктов между Эстонией и Россией. Авторы ссылаются на аналогичное решение Финляндии и продолжающиеся гибридные атаки России. «Пограничная служба Российской Федерации ранее предприняла враждебную акцию по снятию пограничных буев с реки Нарова. В декабре произошел масштабный теракт в Финском заливе с целью разрушения подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией», - объяснял причины появления инициативы Урмас Рейнсалу. Катри Райк изучила аргументы авторов законопроекта.
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