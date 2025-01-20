Чего только не понастроили за пару сотен лет на улице, которая сейчас называется Юхкентали! Домас иголочки соседствуют с обвалоопасными строениями, загадочные средневековые подвалы прячутся под окнами советских девятиэтажек. Есть еще свободные участки, которые активно застраиваются. Но до полного благополучия и гармоничного городского пространства этой улице в центре Таллинна еще далеко.