ОПРОС НЕДЕЛИ «А как без этого?» Жители Эстонии реагируют на идею о полном закрытии границы с Россией

На днях партия «Отечество» инициировала в парламенте рассмотрение законопроекта о закрытии пограничных пунктов между Эстонией и Россией.

«В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», - информирует руководитель отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги.

Полный таможенный контроль на границе с Россией и рекомендации властей

Люди и товары, следующие через пограничные пункты Нарва, Лухамаа и Койдула в Российскую Федерацию, сейчас проходят полный таможенный контроль. Это означает проверку каждого человека, находящегося при нем багажа и его транспортного средства.

С целью принудить Россию прекратить агрессию против Украины, в отношении этой страны введены санкции Евросоюза, среди которых есть запрет на ввоз в Россию разных товаров, ценных материалов и денежных средств. Больше информации на сайте Налогово-таможенного департамента.

Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно не рекомендует жителям страны ездить в Россию из-за риска для личной безопасности, а граждан Эстонии, находящихся в РФ, просят взвесить скорейшее возвращение в Эстонию.

Полиция безопасности предупреждает о высоком риске вербовки и шантажа со стороны российских спецслужб на территории России.