В Рийгикогу сейчас обсуждают законопроект о полном закрытии границы страны с Россией. Что думают об этом жители Эстонии? Улучшит ли подобная мера ситуацию с безопасностью и повлияет ли это на Россию?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «А как без этого?» Жители Эстонии реагируют на идею о полном закрытии границы с Россией
На днях партия «Отечество» инициировала в парламенте рассмотрение законопроекта о закрытии пограничных пунктов между Эстонией и Россией.
Депутаты ссылаются на аналогичное решение Финляндии и продолжающиеся гибридные атаки России.
Министерство внутренних дел страны относится к инициативе депутатов «Отечество» скептически.
«В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», - информирует руководитель отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги.
Полный таможенный контроль на границе с Россией и рекомендации властей
Люди и товары, следующие через пограничные пункты Нарва, Лухамаа и Койдула в Российскую Федерацию, сейчас проходят полный таможенный контроль. Это означает проверку каждого человека, находящегося при нем багажа и его транспортного средства.
С целью принудить Россию прекратить агрессию против Украины, в отношении этой страны введены санкции Евросоюза, среди которых есть запрет на ввоз в Россию разных товаров, ценных материалов и денежных средств. Больше информации на сайте Налогово-таможенного департамента.
Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно не рекомендует жителям страны ездить в Россию из-за риска для личной безопасности, а граждан Эстонии, находящихся в РФ, просят взвесить скорейшее возвращение в Эстонию.
Полиция безопасности предупреждает о высоком риске вербовки и шантажа со стороны российских спецслужб на территории России.
Альбина, школьница
Статью о том, что в Рийгикогу обсуждают полное закрытие границы с Россией, я видела.
Мне кажется, это неправильно. Это ограничивает жителей нашей страны и их связи с семьей.
Дмитрий, студент политехникума
Вообще-то это как-то странно. Люди, у которых в России есть родственники, хотят туда поехать. А как без этого?
Все равно же на границе все проходят контроль. И все, кто идут через погранпункт Койдула, [с той стороны] проходят беседу с ФСБ-шником. Все просматривается.
Валентин, электрик
Думаю, что это не очень хорошо, потому что в Эстонии проживают русскоязычные люди. А на Россию это не окажет никакого влияния.
Валентина, пенсионерка
Нет, полностью закрывать границу с Россией, конечно же, не нужно.
Матери моего мужа 95 лет, и еще много родственников живут там. Три брата, родители похоронены. Конечно, хочется хотя бы раз в год туда съездить.
Иван, рабочий
Это отрицательное, по-моему, явление, потому что люди все-таки должны общаться. У многих русскоязычных жителей Эстонии там родственники.
Я сам эту идею категорически не приветствую. А на Россию вы никак не повлияете, на нее никто не повлияет.
Какие могут быть последствия для Эстонии? В принципе, никаких. Хуже отношения не будут, дальше уже некуда, а открыто они действовать не начнут.
То, что в Украине делается, здесь они не сделают, потому что все-таки здесь НАТО.
Единственное, когда Трамп придет к власти, он может отдать всю Европу на откуп России – они договорятся всегда. А сам будет заниматься делами у себя в Америке.
У него там проблем столько, что ему не до России и, тем более, не до Европы.
Виктория, руководитель ресторана
Вопрос, конечно, тонкий, и я отвечу нейтрально: я за дружеские отношения.
Есть люди, которым нужно пересекать границу в силу своих потребностей. Может быть, как-то упростить для них систему? Но все-таки границу полностью не закрывать.
Нынешняя ситуация с безопасностью, конечно, меня беспокоит. Но я думаю, что время все расставит по своим местам, и выход все равно найдется.
Ульяна, специалист в сфере туризма
Да, я знаю об этой идее и слежу за ситуацией. Отношусь к этому нейтрально.
Я сама из Украины, но блин… Люди все-таки хотят туда ездить, родственники хотят увидеть друг друга.
Положение дел в плане безопасности ухудшается, с этим я согласна. И все же…
Думаю, хотя бы один пропускной пункт можно оставить открытым, разместив на границе больше военных.
Будут ли какие-то последствия для Эстонии? Не знаю, поживем – увидим.
Алина, студентка
Я не в курсе того, что сейчас обсуждают в Рийгикогу, полностью оторвана от всяких инфопорталов.
Меня все это волнует в связи с родственниками, и я обсуждаю это сугубо с ними.
А так… Могу только сказать: хочу, чтобы все было для людей относительно мирно.