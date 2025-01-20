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ОПРОС НЕДЕЛИ «А как без этого?» Жители Эстонии реагируют на идею о полном закрытии границы с Россией

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В Рийгикогу сейчас обсуждают законопроект о полном закрытии границы страны с Россией. Что думают об этом жители Эстонии? Улучшит ли подобная мера ситуацию с безопасностью и повлияет ли это на Россию?

На днях партия «Отечество» инициировала в парламенте рассмотрение законопроекта о закрытии пограничных пунктов между Эстонией и Россией.

Депутаты ссылаются на аналогичное решение Финляндии и продолжающиеся гибридные атаки России.

Министерство внутренних дел страны относится к инициативе депутатов «Отечество» скептически.

«В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», - информирует руководитель отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги.

Полный таможенный контроль на границе с Россией и рекомендации властей

Люди и товары, следующие через пограничные пункты Нарва, Лухамаа и Койдула в Российскую Федерацию, сейчас проходят полный таможенный контроль. Это означает проверку каждого человека, находящегося при нем багажа и его транспортного средства. 

С целью принудить Россию прекратить агрессию против Украины, в отношении этой страны введены санкции Евросоюза, среди которых есть запрет на ввоз в Россию разных товаров, ценных материалов и денежных средств. Больше информации на сайте Налогово-таможенного департамента.

Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно не рекомендует жителям страны ездить в Россию из-за риска для личной безопасности, а граждан Эстонии, находящихся в РФ, просят взвесить скорейшее возвращение в Эстонию.

Полиция безопасности предупреждает о высоком риске вербовки и шантажа со стороны российских спецслужб на территории России.

Альбина, школьница

Альбина.
Альбина. Фото: Konstantin Sednev

Статью о том, что в Рийгикогу обсуждают полное закрытие границы с Россией, я видела.

Мне кажется, это неправильно. Это ограничивает жителей нашей страны и их связи с семьей.

Дмитрий, студент политехникума

Дмитрий.
Дмитрий. Фото: Konstantin Sednev

Вообще-то это как-то странно. Люди, у которых в России есть родственники, хотят туда поехать. А как без этого?

Все равно же на границе все проходят контроль. И все, кто идут через погранпункт Койдула, [с той стороны] проходят беседу с ФСБ-шником. Все просматривается.

Валентин, электрик

Валентин.
Валентин. Фото: Konstantin Sednev

Думаю, что это не очень хорошо, потому что в Эстонии проживают русскоязычные люди. А на Россию это не окажет никакого влияния.

Валентина, пенсионерка

Валентина.
Валентина. Фото: Konstantin Sednev

Нет, полностью закрывать границу с Россией, конечно же, не нужно.

Матери моего мужа 95 лет, и еще много родственников живут там. Три брата, родители похоронены. Конечно, хочется хотя бы раз в год туда съездить.

Иван, рабочий

Иван, гражданин Украины.
Иван, гражданин Украины. Фото: Konstantin Sednev

Это отрицательное, по-моему, явление, потому что люди все-таки должны общаться. У многих русскоязычных жителей Эстонии там родственники.

Я сам эту идею категорически не приветствую. А на Россию вы никак не повлияете, на нее никто не повлияет.

Какие могут быть последствия для Эстонии? В принципе, никаких. Хуже отношения не будут, дальше уже некуда, а открыто они действовать не начнут.

То, что в Украине делается, здесь они не сделают, потому что все-таки здесь НАТО.

Единственное, когда Трамп придет к власти, он может отдать всю Европу на откуп России – они договорятся всегда. А сам будет заниматься делами у себя в Америке.

У него там проблем столько, что ему не до России и, тем более, не до Европы.

Виктория, руководитель ресторана

Виктория.
Виктория. Фото: Konstantin Sednev

Вопрос, конечно, тонкий, и я отвечу нейтрально: я за дружеские отношения.

Есть люди, которым нужно пересекать границу в силу своих потребностей. Может быть, как-то упростить для них систему? Но все-таки границу полностью не закрывать.

Нынешняя ситуация с безопасностью, конечно, меня беспокоит. Но я думаю, что время все расставит по своим местам, и выход все равно найдется.

Ульяна, специалист в сфере туризма

Ульяна.
Ульяна. Фото: Konstantin Sednev

Да, я знаю об этой идее и слежу за ситуацией. Отношусь к этому нейтрально.

Я сама из Украины, но блин… Люди все-таки хотят туда ездить, родственники хотят увидеть друг друга.

Положение дел в плане безопасности ухудшается, с этим я согласна. И все же…

Думаю, хотя бы один пропускной пункт можно оставить открытым, разместив на границе больше военных.

Будут ли какие-то последствия для Эстонии? Не знаю, поживем – увидим.

Алина, студентка

Алина.
Алина. Фото: Konstantin Sednev

Я не в курсе того, что сейчас обсуждают в Рийгикогу, полностью оторвана от всяких инфопорталов.

Меня все это волнует в связи с родственниками, и я обсуждаю это сугубо с ними.

А так… Могу только сказать: хочу, чтобы все было для людей относительно мирно.

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