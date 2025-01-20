Дело не в скидках: туроператор рассказал, что произойдет с ценами на путевки

– Влияют ли на работу туроператоров проблемы в авиации? Авиакомпании столкнулись с нехваткой самолетов и двигателей, отсюда сбои в расписаниях, отмены рейсов…
– Конечно, влияет, и это касается всего мира. Данные проблемы затронули не только туризм, но и всю систему международной логистики. Всё началось с пандемии, нагнать приостановленное и упущенное не удается до сих пор.
Наглядным примером является авиакомпании airBaltic, которая из-за проблем с обслуживанием двигателей вынуждена сократить часть рейсов, а некоторые маршруты даже отменить.
Мы как туроператоры, фрахтующие свои самолеты, понимаем, что когда на рынке появляется дефицит бортов, это приводит к росту стоимости перевозок пассажиров. В такой момент важно суметь четко продумать, сколько туристов мы можем себе позволить отвезти на отдых, сколько пассажиров нам хотелось бы иметь в целом, и сколько турист готов заплатить. Необходимо найти баланс.
То есть, если у нас есть пять бортов и восемь направлений, придется делать выбор. Эти проблемы приводят к определенным ограничениям.
На данный момент на эстонском рынке имеется намного больше туроператоров, чем требуется. Это приводит к тому, что туроператорам приходится между собой кооперироваться, или делить блоки мест на одних и тех же рейсах. При этом мы никуда не уходим.
Если бы каждый туроператор зафрахтовал себе по самолету, это было бы космическое по масштабам предложение. На эстонском рынке нет такого спроса, который отвечал бы этому предложению.