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Студия Postimees: население затягивает пояса – подешевеют ли туры? Отвечает туроператор

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Отразился ли затяжной спад экономики на туризме? Стали ли жители Эстонии отдыхать скромнее и реже выезжать за границу? Изменятся ли цены на турпакеты?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии исполнительный директор туроператора Coral Travel Estonia Яна Митякова. Следите за беседой в 10:00!

  • Влияет ли спад экономики на туристический спрос?
  • Экономит ли население на отдыхе?
  • Чем чреваты для туроператоров проблемы в авиации
  • Что важнее для туриста: цена пакета или качество?
  • Как заполняются зимние рейсы? 
  • Стоит ли ожидать снижения цен на путевки?
  • Каковы прогнозы на весну и лето?
  • Откроются ли новые направления?
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