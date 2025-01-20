Отразился ли затяжной спад экономики на туризме? Стали ли жители Эстонии отдыхать скромнее и реже выезжать за границу? Изменятся ли цены на турпакеты?
Студия Postimees: население затягивает пояса – подешевеют ли туры? Отвечает туроператор
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии исполнительный директор туроператора Coral Travel Estonia Яна Митякова. Следите за беседой в 10:00!
- Влияет ли спад экономики на туристический спрос?
- Экономит ли население на отдыхе?
- Чем чреваты для туроператоров проблемы в авиации?
- Что важнее для туриста: цена пакета или качество?
- Как заполняются зимние рейсы?
- Стоит ли ожидать снижения цен на путевки?
- Каковы прогнозы на весну и лето?
- Откроются ли новые направления?