В 2024 году в Эстонии родилось 9646 и умерло 15 596 человек. По данным зарегистрированной миграции в страну прибыло 13 826 человек, из страны выехали 13 278 человек. По сравнению с 2023 годом уменьшилось количество рождений и иммигрантов.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, 2024 год был схож с 2023 годом. «В прошлом году умерло почти на 6000 человек больше, чем родилось. Иммиграция превысила эмиграцию на 550 человек. Если в последние два года положительное сальдо миграции компенсировало исключительно низкое число рождений, то в 2024 году численность населения сократилась в целом более чем на 5000 человек», – пояснила Трасберг.

Число рождений продолжает снижаться

Аналитик отметила, что в 2024 году сокращение числа рождений ускорилось по сравнению с 2023 годом. «В прошлом году родилось 9646 детей, то есть более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году. С тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики, это третий год подряд с рекордно низким числом рождений», – сказала она. Трасберг объяснила, что низкий уровень рождаемости в первую очередь является следствием повышения стоимости жизни и текущей геополитической ситуации, которые заставляют семьи откладывать планы завести детей.

Как и в Эстонии, в последние годы число рождений резко сократилось во всей Европе. По предварительным данным, в прошлом году снижение рождаемости продолжилось в Латвии и Литве, однако в Финляндии оно прекратилось.