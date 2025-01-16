Elisa Eesti получила сертификат TOP Employer, который выдается лучшим работодателям во всем мире. Elisa была удостоена этого звания третий год подряд, получив высокие оценки в таких категориях как управление организацией, бизнес-стратегия, устойчивое развитие и обращение с талантами. Впервые была оценено практическое применение работодателями искусственного интеллекта.
Elisa Eesti признана лучшим работодателем на международном уровне
Сегодня были объявлены лучшие работодатели - победители международного конкурса TOP Employer 2025. Elisa Eesti удостоена звания лучшего работодателя третий год подряд. Всего это звание было присуждено четырем организациям в Эстонии на 2025 год. Сертификат TOP Employer выдается престижным институтом Top Employers Institute. Конкурс проводится для признания приверженности работодателей улучшению трудовой жизни.
По словам исполнительного директора Elisa Андруса Хийепуу, полученный сертификат свидетельствует не только о продуманном подходе работодателя, но и о том, что культура труда в Эстонии соответствует мировому уровню. «Нам нужно осмелиться мыслить шире и отказаться от менталитета маленькой страны. Здесь многие вещи уже сделаны так же хорошо или даже лучше, чем во всемирно известных организациях», - подчеркнул Хийепуу.
«В Elisa мы верим, что все начинается с заботливого управления и отношения к сотрудникам. Наилучшие результаты достигаются тогда, когда руководство прислушивается к мнениям работников о методах и содержании труда. Это создает мотивацию и смелость взять на себя ответственность за то, как и насколько успешно выполняется работа», - добавил Хийепуу.
Руководитель отдела кадров Elisa Кайя Теэмяги рассказала, что для получения сертификата необходимо было пройти тщательный процесс оценки, который проводили признанные международные аудиторы. В этом году также впервые оценивались практики работодателей в области искусственного интеллекта, то есть важную роль играли внедряемые инновации.
«Развитие искусственного интеллекта оказывает влияние на все аспекты деятельности - от управления организацией до повседневной работы. Например, в настоящее время мы проверяем, как искусственный интеллект может помочь оптимизировать процессы подбора персонала и упростить работу рекрутеров. Важно убедиться, что решения в области искусственного интеллекта этичны, безопасны и могут применяться системно», - сказала Теэмяги.
В случае Elisa в процессе оценки в качестве сильных сторон компании были выделены брендинг работодателя, адаптация новых сотрудников и расставание с сотрудниками, целевые мероприятия и результативность. Бизнес-стратегия компании получила максимальную оценку - 100%. Цели и ценности Elisa также получили высокую оценку - 97%, причем по сравнению с контрольным показателем других сильных международных компаний, участвующих в программе, показатель Elisa оказался на 7% лучше.
Процессы управления компанией и внедряемыми изменениями тоже были признаны выдающимися - 96%. Elisa также достигла аналогичного результата (95,8%) в категории устойчивого развития, что на 9% выше контрольного показателя.
В рамках программы определения лучших работодателей, разработанной Top Employers Institute, работодатели и процессы в компаниях оцениваются международными аудиторами. Компании оцениваются на национальном, региональном и глобальном уровнях по шести основным категориям: управление, организация, обращение с талантами, развитие, вовлеченность сотрудников и единство.
Более 2400 лучших работодателей из 125 стран и регионов на пяти континентах уже получили признание в виде сертификатов. В Эстонии в этом году победу одержали Elisa Eesti, Lidl Eesti, Saint-Gobain Estonia и Puma Estonia. С перечнем работодателей TOP Employer можно ознакомиться здесь.