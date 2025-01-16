Elisa Eesti признана лучшим работодателем на международном уровне

Сегодня были объявлены лучшие работодатели - победители международного конкурса TOP Employer 2025. Elisa Eesti удостоена звания лучшего работодателя третий год подряд. Всего это звание было присуждено четырем организациям в Эстонии на 2025 год. Сертификат TOP Employer выдается престижным институтом Top Employers Institute. Конкурс проводится для признания приверженности работодателей улучшению трудовой жизни.

По словам исполнительного директора Elisa Андруса Хийепуу, полученный сертификат свидетельствует не только о продуманном подходе работодателя, но и о том, что культура труда в Эстонии соответствует мировому уровню. «Нам нужно осмелиться мыслить шире и отказаться от менталитета маленькой страны. Здесь многие вещи уже сделаны так же хорошо или даже лучше, чем во всемирно известных организациях», - подчеркнул Хийепуу.

«В Elisa мы верим, что все начинается с заботливого управления и отношения к сотрудникам. Наилучшие результаты достигаются тогда, когда руководство прислушивается к мнениям работников о методах и содержании труда. Это создает мотивацию и смелость взять на себя ответственность за то, как и насколько успешно выполняется работа», - добавил Хийепуу.

Руководитель отдела кадров Elisa Кайя Теэмяги рассказала, что для получения сертификата необходимо было пройти тщательный процесс оценки, который проводили признанные международные аудиторы. В этом году также впервые оценивались практики работодателей в области искусственного интеллекта, то есть важную роль играли внедряемые инновации.