В Эстонии подорожали сигареты и алкоголь, уровень цен приближается к финскому. Вадим Штепа призывает обратить внимание, что посещение бассейна в Эстонии зачастую оказывается и вовсе дороже, чем у северных соседей, и подчеркивает, что дотировать оздоровительные учреждения - это более разумная форма заботы о здоровье нации, чем повышение акцизов на табак.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Здоровым население сделает дешевый абонемент в бассейн, а не дорогая бутылка водки
В январе наступившего года многие жители Эстонии заметили очередной скачок цен на алкоголь и табак. Согласно плану Минфина, ставки налога с оборота и акцизы на алкоголь и табачные изделия в ближайшие два года будут дополнительно увеличены на 5% и в итоге вырастут на 10%. В 2027 и 2028 году вновь ожидается пятипроцентный рост алкогольных и табачных акцизов.
Ханжество чиновников
Интересно, что сами министерские аналитики признают: «В результате это неизбежно приведет к росту приграничной торговли». Разумеется, эстонские потребители алкоголя и табака станут чаще ездить в Латвию, где ставки и акцизы на эти товары ниже. И таким образом - будут пополнять бюджет соседней страны. Пользуясь российским сленгом, можно спросить - не являются ли эстонские сторонники повышения налогов и акцизов «иностранными агентами»?
Правительственные чиновники обычно оправдывают повышение цен на алкоголь и табак «заботой о здоровье населения». Вообще-то это довольно ханжеская позиция - трудно представить, что все они ведут ангельски «здоровый образ жизни», наотрез отказываются от кружки пива после бани, и никто из них никогда не бывал в таллиннских сигарных клубах.
Статистический фокус
Но, вероятно, это повышение цен не слишком затронет их собственные кошельки. Чиновники любят ссылаться на статистические данные о том, что средняя зарплата в Эстонии сегодня превышает 2000 евро. Однако это именно у государственных служащих зарплата исчисляется тысячами, но мне известно немало людей, у которых она не дотягивает и до одной.
Со «средней зарплатой» возникает тот статистический фокус, который в свое время описал Марк Твен: богатый человек съел на ужин курицу, а бедный остался вовсе без ужина. Но «в среднем» получается, что они оба съели по полкурицы.
Впрочем, если рассуждать по известной присказке «ужин отдай врагу», тогда, наверное, в этом можно увидеть заботу о здоровье людей. Только выглядит она чем-то на грани цинизма. Говорят, что Эстония стремится следовать опыту развитых скандинавских стран. Однако там стандарты социальной политики совершенно иные, и никаким чиновникам не придет в голову примитивная схема решать задачу пополнения государственного бюджета просто за счет роста цен.
Финско-эстонский контраст
Цены на алкоголь и сигареты в Эстонии стремительно приближаются к финским, однако уровень зарплат у нашей северной соседки значительно превышает эстонский. Но еще более показательна разница в стоимости услуг оздоровительных учреждений. И здесь для эстонских чиновников, которые занимаются социальной сферой, есть повод задуматься.
Я далеко не профессиональный спортсмен, но любитель поплавать в большом бассейне. И когда оказываюсь в Хельсинки, стараюсь посетить оригинальный, вырубленный в скале 50-метровый бассейн Itäkeskus. Помимо бассейна, там еще шесть различных саун, одноразовый билет действует 2 часа и стоит 6 евро. А месячный абонемент - 48 евро.
А теперь сравним с единственным 50-метровым бассейном в Таллинне - Kalev Spa. Минимальная цена обычного одноразового билета туда сегодня составляет 12 евро, что вдвое дороже, чем в Хельсинки. А месячный абонемент стоит 111 евро, что даже более чем вдвое больше, чем в столице Финляндии. При этом время посещения меньше - не 2, а всего 1,5 часа, и Kalev Spa, в отличие от Itäkeskus, может предложить своим гостям только две сауны.
Да, в Финляндии тоже растут цены, но весьма умеренно. Например, в прошлом году одноразовый билет в Itäkeskus стоил 5,50 евро и эта цена держалась несколько лет. А в Kalev Spa за последние годы цена посещения подскочила сразу в полтора раза - с 8 евро в 2021 году.
Очевидно, что финское государство находит возможности дотировать оздоровительные учреждения, поддерживая их широкую доступность для посетителей. Поэтому неудивительны скромные успехи эстонских спортсменов по сравнению с их финскими коллегами.
Но даже если рассматривать не профессиональный спорт, а лишь сферу массового отдыха, то при таких ценах трудно говорить о какой-то «заботе о здоровье населения». И вроде бы в правительстве сегодня заседают не только либеральные реформисты, но и социал-демократы, которым в других странах свойственно уделять повышенное внимание социальной поддержке граждан. Но, видимо, не в Эстонии.
Подражание России?
Эстонские чиновники много и справедливо критикуют агрессивную политику Кремля. Но парадокс состоит в том, что в определенных сферах на практике они ориентируются вовсе не на Финляндию, а на ту же Россию, где с 1990-х годов был введен «дикий капитализм» с циничным девизом «рыночек порешает».
И это привело к резкому социальному расслоению, когда основные ресурсы оказались в руках горстки олигархов, а для большинства населения многие привычные товары и услуги оказались недоступными.
Путин лишь поменял олигархов ельцинской эпохи на своих, но в целом система не изменилась - доходы московских чиновников и бизнесменов (зачастую это одни и те же лица) на несколько порядков превосходят уровень зарплат в регионах. Кстати, именно поэтому российской власти до сих пор удается довольно массово вербовать контрактников на войну против Украины, потому что обещанное им жалование превосходит все, что они могли бы заработать в мирной жизни.
Тут поневоле вспомнишь Маркса с его тезисом о том, что империализм неизбежно приводит к войнам.
О спросе и предложении
А логика скандинавских стран совсем другая. Они предпочитают мирную политику, потому что первым делом заботятся о социальном благополучии своих граждан. И рассматривают дотации на спортивные и оздоровительные учреждения не как обузу для бюджета, но напротив - как разумную инвестицию в здоровое будущее.
Это и порождает довольно высокий уровень социального оптимизма. Неслучайно, что жители Финляндии уже седьмой год подряд признают свою страну «самой счастливой в мире». А вот без активной социальной политики в обществе начинают доминировать депрессивные настроения, и поэтому потребление алкоголя будет расти невзирая ни на какие акцизы.
Можно, конечно, и вовсе ввести «сухой закон» по примеру США в 1920-1933 гг., но как показала практика, он привел лишь к расцвету нелегального, бутлегерского производства алкоголя. Потому что решать проблемы запретами не получается. Побеждает экономическая логика: если есть спрос - будет и предложение. Проблема, однако, в том, что спрос на качественные оздоровительные услуги в Эстонии высок, но цена предложения его отпугивает.