ВАДИМ ШТЕПА Здоровым население сделает дешевый абонемент в бассейн, а не дорогая бутылка водки

Да, в Финляндии тоже растут цены, но весьма умеренно. Например, в прошлом году одноразовый билет в Itäkeskus стоил 5,50 евро и эта цена держалась несколько лет. А в Kalev Spa за последние годы цена посещения подскочила сразу в полтора раза - с 8 евро в 2021 году.

Очевидно, что финское государство находит возможности дотировать оздоровительные учреждения, поддерживая их широкую доступность для посетителей. Поэтому неудивительны скромные успехи эстонских спортсменов по сравнению с их финскими коллегами.

Но даже если рассматривать не профессиональный спорт, а лишь сферу массового отдыха, то при таких ценах трудно говорить о какой-то «заботе о здоровье населения». И вроде бы в правительстве сегодня заседают не только либеральные реформисты, но и социал-демократы, которым в других странах свойственно уделять повышенное внимание социальной поддержке граждан. Но, видимо, не в Эстонии.

Подражание России?

Эстонские чиновники много и справедливо критикуют агрессивную политику Кремля. Но парадокс состоит в том, что в определенных сферах на практике они ориентируются вовсе не на Финляндию, а на ту же Россию, где с 1990-х годов был введен «дикий капитализм» с циничным девизом «рыночек порешает».

И это привело к резкому социальному расслоению, когда основные ресурсы оказались в руках горстки олигархов, а для большинства населения многие привычные товары и услуги оказались недоступными.