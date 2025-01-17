Вчера в Украину с визитом прибыл премьер-министр Великобритании и подписал договор о партнерстве с Украиной на следующие сто лет, напоминает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Это соглашение не предусматривает конкретных гарантий безопасности для Украины, но включает положения о военной поддержке и сотрудничестве, а также взаимодействии в других важных для Украины сферах. Особенность договора в том, что он предусматривает перспективу сотрудничества на сто лет вперед.
Кроме того, было объявлено о новом пакете военной помощи, включающем мобильные системы ПВО Gravehawk. Эти системы используют ракеты, которые уже есть в распоряжении Украины и которые страна способна производить самостоятельно, что делает их эксплуатацию удобной и устойчивой в долгосрочной перспективе.
Украину также посетили министр обороны Италии и министр иностранных дел Нидерландов, которые передали сообщения о военной и экономической поддержке. Самое важное для Украины - это нарастающее сотрудничество с ее оборонной промышленностью, включая долгосрочные перспективы.
Адмирал Бауэр, представитель Военного комитета НАТО, сообщил, что НАТО берет на себя координацию военной помощи для Украины. Такое решение снижает вероятность политических вмешательств в технические вопросы в будущем. Хотя такая мера могла быть принята сразу после начала предоставления военной помощи, ранее ее блокировал президент США Джо Байден. Таким образом, нынешнее решение - это своего рода политическая победа для Украины, поскольку оно расширяет ее военное сотрудничество с НАТО как с организацией.
Кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио выразил мнение, что мир в Украине возможен только в том случае, если к компромиссу будут готовы обе стороны. К этому, несколько шаблонному заявлению, добавилось мнение будущего министра финансов о том, что санкции в энергетическом секторе против России могут быть усилены. Кроме того, в американских СМИ появилась информация о том, что команда Трампа готовит дополнительные нефтяные санкции против России, которые могут быть использованы при необходимости. Если эти сообщения действительно согласованы, это уже можно рассматривать как форму давления на Россию.
Медиакомпания NHK, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на парад Победы 9 мая в этом году приглашены северокорейские военные. До сих пор армия Северной Кореи никогда не участвовала в военных парадах в Москве. Трансляция такого события создаст для россиян крайне необычную ситуацию, и маловероятно, что жители страны будут обсуждать ее в положительном ключе. Если эти планы подтвердятся, они могут поставить некоторых высокопоставленных гостей, планировавших визит в Москву, перед серьезной дилеммой.
Число атак российской армии на фронте немного увеличилось
- Число атак российской армии на фронте слегка возросло, однако в целом наступательная активность остается ниже уровня, наблюдавшегося в последние четыре месяца прошлого года. На ключевом направлении в районе Покровского интенсивность наступления остается неизменной.
- На Курском направлении активность атак российской армии остаётся высокой, но несколько снизилась по сравнению с предыдущим периодом, вероятно, из-за значительных потерь. Украинская армия продолжает контратаки, однако ситуация на этом направлении остаётся без существенных изменений.
- На Харьковском направлении российские подразделения проявляли пассивность.
- На Купянском и Лиманском направлениях активность атак российских войск продолжает снижаться, и значительных продвижений не наблюдается. На Северском направлении российская армия вела более активные атаки, однако успеха не добилась.
- В районе Бахмута продолжаются достаточно интенсивные попытки наступления в направлении города Часов Яр, однако российской армии не удается достичь стабильного успеха. Бои также идут в районе города Торецк и его окрестностях, но без значительных изменений линии фронта.
- На Покровском направлении российское командование сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых местах российские войска смогли немного продвинуться. Однако бронетехника в этих боях используется крайне редко, а ежедневные потери живой силы остаются значительными. Юго-западнее Донецка российской армии удалось улучшить свои позиции в районе населенного пункта Великая Новоселка. Положение украинских сил в этом районе остается сложным.
- На южном фронте активность российских подразделений несколько увеличилась, но атаки, как правило, носили характер разведывательных боев. В районе островов на Днепре количество атак выросло по сравнению с предыдущими неделями, однако масштаб действий остался ограниченным.
Ближний Восток и Россия
Пресс-секретарь администрации президента России заявил вчера, что российское правительство приветствует любое соглашение, которое способствует укреплению безопасности на Ближнем Востоке. Из этого заявления можно сделать вывод, что Россия не имеет реальных возможностей влиять на процессы в регионе и участвовать в их обсуждении.
Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС пока не оказывает влияния на войну, развязанную Россией против Украины. Однако для России проблема заключается в ослаблении Ирана, что усложняет двустороннее военное сотрудничество. В свою очередь, Иран заинтересован в России лишь в том случае, если российская оборонная промышленность сможет поставлять ему в больших объёмах, быстро и качественно современную военную технику. В ближайшие годы это вряд ли возможно.
Россия, тем не менее, будет продолжать искать возможности для усиления своего влияния в ближневосточных процессах. Возможно, в будущем кто-то в регионе предоставит ей такую возможность.