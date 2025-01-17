РАЙНЕР САКС Украина заключила сделку века с Великобританией

Это соглашение не предусматривает конкретных гарантий безопасности для Украины, но включает положения о военной поддержке и сотрудничестве, а также взаимодействии в других важных для Украины сферах. Особенность договора в том, что он предусматривает перспективу сотрудничества на сто лет вперед.

Кроме того, было объявлено о новом пакете военной помощи, включающем мобильные системы ПВО Gravehawk. Эти системы используют ракеты, которые уже есть в распоряжении Украины и которые страна способна производить самостоятельно, что делает их эксплуатацию удобной и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Украину также посетили министр обороны Италии и министр иностранных дел Нидерландов, которые передали сообщения о военной и экономической поддержке. Самое важное для Украины - это нарастающее сотрудничество с ее оборонной промышленностью, включая долгосрочные перспективы.

Адмирал Бауэр, представитель Военного комитета НАТО, сообщил, что НАТО берет на себя координацию военной помощи для Украины. Такое решение снижает вероятность политических вмешательств в технические вопросы в будущем. Хотя такая мера могла быть принята сразу после начала предоставления военной помощи, ранее ее блокировал президент США Джо Байден. Таким образом, нынешнее решение - это своего рода политическая победа для Украины, поскольку оно расширяет ее военное сотрудничество с НАТО как с организацией.