ФОТО Добычей охотников в Пярну стало не самое привычное для Эстонии животное

Ранее охотники не знали о присутствии шакалов в районе охоты в Кайсма; шакалы не были зафиксированы там лесными камерами. Поэтому добыча шакала стала для охотничьего отряда большим сюрпризом. На животное стали охотиться во время охоты на кабана, сообщает Эстонское охотничье общество на своем сайте.

Тоомас Тыниссон, добывший первого в Эстонии в этом году шакала, рассказал, что долго думал, что же это за животное, прежде чем нажать на курок.

Первый в Эстонии в этом сезоне шакал был добыт охотниками на границе Пярнуского и Раплаского уездов. Фото: Eesti Jahimeeste seltsi kodulehekülg

С помощью местного таксидермиста Янно Ланга добытый шакал найдет достойное место на стене в охотничьем домике в Кайсма.

Пеэп Мяннил, главный специалист по охоте Агентства окружающей среды, сказал, что в Эстонии в поледнее время не было замечено такого, чтобы у шакалов тут появлялось потомство. «Несколько лет назад в Ээсмяэ также добыли шакала, несколько отдельных особей были замечены и в Мярьямаа. Скорее всего, и в этом случае это было одиночное мигрирующее животное», - заявил Мяннил.

Шакал обитает на равнинах в густых зарослях или в камышах вблизи рек, озер или морей. В Эстонии его ареалы развивались преимущественно на островах и прибрежных территориях, от залива Лийви в Пярнумаа до Финского залива в Харьюмаа. Нередко шакалов можно встретить в Ляэнемаа, а также в районе Чудского озера.