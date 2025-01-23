Заводчица бульдогов из Ласнамяэ, столкнувшаяся с травлей в интернете: я жесткий тренер, но любому насилию – нет

Стэлла занимается разведением и дрессурой собак около сорока лет. «Изначально это была другая порода, доги. Когда у меня от старости умерла последняя собака, я сказала, что в моем доме больше вообще не будет ни одного животного. Но дети подросли, разбежались по своим новым домам, и я поняла, что мне скучно. Сначала я завела хорька, но думаю: это же не собака. И все-таки взяла собаку», - вспоминает она.