Месяц назад таллиннская заводчица французских бульдогов Стэлла Тальберг столкнулась с травлей в интернете: пользователи Facebook утверждали, что во время прогулок она не только кричит на собак, но еще и пинает их. Сегодня Стэлла в компании своих питомцев пришла в гости к Rus.Postimees и рассказала, почему никогда бы не стала обижать животных и чем обусловлен хейт в соцсетях.
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Заводчица бульдогов из Ласнамяэ, столкнувшаяся с травлей в интернете: я жесткий тренер, но любому насилию – нет
Стэлла занимается разведением и дрессурой собак около сорока лет. «Изначально это была другая порода, доги. Когда у меня от старости умерла последняя собака, я сказала, что в моем доме больше вообще не будет ни одного животного. Но дети подросли, разбежались по своим новым домам, и я поняла, что мне скучно. Сначала я завела хорька, но думаю: это же не собака. И все-таки взяла собаку», - вспоминает она.