Центральная криминальная полиция приостановила расследование проникновения на объекты водоснабжения в Тампере прошлым летом. Фактов вандализма не было, ничего не было украдено, но замки на входных дверях были сломаны.

Руководитель расследования, комиссар по уголовным делам Юсси Луото рассказал, что предварительное следствие приостановлено. Он утверждает, что у следователей в настоящее время нет предмета расследования.

Опрошенные Yle эксперты в июле посчитали возможным, что за произошедшим могут стоять российские структуры, которые таким образом хотели запугать или повлиять на финнов.

Однако, по словам руководителя расследования, никаких признаков этого нет. «Ничего, указывающего на диверсию, в ходе расследования не обнаружено», - рассказал Луото.

Расследование этого дела может быть возобновлено в случае появления новой информации.

Расследование в Турку все еще не завершено

Взлом трансформаторных подстанций, осуществленный в Турку весной и летом прошлого года, до сих пор расследуются. Полиция Юго-Западной Финляндии заявила, что предварительное расследование по этому делу еще продолжается, а у следствия нет информации о возможных подозреваемых.

В июне прошлого года также произошли попытки взлома водонапорной башни в Никкиля в Сипоо и запасного резервуара в Порвоо. Yle обратилось в полицию Восточного Уусимаа за комментариями по поводу расследования этих случаев, но не получило ответа.

Полицейское руководство отнеслось к произошедшему очень серьезно. Дела в Тампере были переданы в Центральную криминальную полицию для расследования.

Граждан попросили сообщать о подозрительных случаях около критически важной инфраструктуры.

Полиция безопасности Supo также отметила, что возросла угроза со стороны разведывательных служб в отношении критически важной инфраструктуры.

Ранее Национальное бюро расследований Финляндии (NBI), которое расследует уголовное дело после разрушения Estlink 2, прокомментировало Rus.Postimees публикацию Washington Post о непричастности России к диверсиям на подводной инфраструктуре Балтийского моря.