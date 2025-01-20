Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский опубликовал несколько кадров из кулуаров инаугурации Дональда Трампа, которая начинается в этим минуты в США.

«Пригласили на инаугурацию. Решил съездить. И полюбопытствовать и знакомиться надо заново», - написал Ходорковский в своих аккаунтах в соцсетях, снабдив фразу смайликами.

Скриншот публикации Михаила Ходорковского о приглашении на инаугурацию Трампа, среди фото копия приглашения. 25 декабря 2025 года. Фото: Telegram-канал Михаила Ходорковского

«Сценарий очень похож (интересно, кто у кого тырит)», - продолжил бизнесмен, которого Кремль держал в тюрьме десять лет, опасаясь политической конкуренции. До конфликта с Путиным в результате которого у бизнесмена украли бизнес, Ходорковский неоднократно бывал на церемониях в Кремле.

Оппозиционер заметил, что несмотря на меры безопасности, проверка гостей инаугурации Трампа не такая как в РФ.

«Но, конечно, демократично - как они безопасность обеспечивают понять трудно (патрулей много, перекрывают полгорода, но людей сотни тысяч, всех пропускают и особых досмотров нет)», - написал Ходорковский.

Охрана инаугурации Трампа, 20 декабря 2025 года. Фото: Telegram-канал Михаила Ходорковского

Появление Ходорковского на церемонии активно обсуждается в русскоязычном сегменте интернета.

«Есть основания для сдержанного, но оптимизма. Если на инаугурации Трампа нет ни одного официального представителя Кремля, но есть российская оппозиция, все может очень интересно повернуться. Надежды Симоньян на новую поездку со звездно-полосатым по Москве могут не сбыться», - в частности прокомментировал ситуацию Андрей Пивоваров, другой российский оппозиционер, который в 2024 году был обменян на российских шпионов.

Rus.Postimees в специальном блоге следит за церемонией вступления Дональда Трампа в должность президента США.