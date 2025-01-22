Rus.Postimees побеседовал с главой Совета церквей Эстонии, архиепископом Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмасом Вийльма о свободе вероисповедания, о деньгах церквей, положении приезжего духовенства и о конфликте между государством и церковью. Некоторые детали озвучены здесь впервые.

Своеобразный крестовый поход Министерства внутренних дел на потенциально неблагонадежное духовенство Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), приближается к кульминации: на рассмотрение в парламент скоро передадут законопроект, который может расширить полномочия государства в отношениях с церквями и сделать их более контролируемыми.

- Господин Вийльма, начнем с довольно спорного законопроекта МВД и конфликта, который привел к его появлению. Недавно вы поставили публично вопрос о том, является ли требование МВД к ЭПЦ МП разорвать канонические связи с Москвой вмешательством в автономию церкви или нет. Так это вмешательство или нет?