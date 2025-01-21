Видео Илон Маск «зиганул», радуясь президенту Трампу. Основатель SpaceX дважды публично показал нацистское приветствие

«Эти выборы действительно важны. И я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо», - сказал Маск, стоя за президентской трибуной и вскинул правую руку сначала перед залом, а затем перед гостями за сценой.

«Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено», - добавил основатель SpaceX и Tesla, улыбаясь собравшимся, которые ответили ему аплодисментами.

Эрин Бернетт, ведущая трансляции выступления Маска в эфире CNN, назвала приветствие миллионера «странным».

«Фашистским салютом» назвали жест Илона Маска в израильских СМИ.

«Илон Маск сделал фашистское приветствие на инаугурационном митинге Трампа», - написало издание Haaretz. «Илон Маск, похоже, исполнил фашистское приветствие на церемонии инаугурации», - сказано в публикации The Times of Israel.

Сам Маск в своем аккаунте в собственной соцсети X опубликовал полное видео своего выступления без каких-либо комментариев.

Стоит отметить, что раввин Ави Берман был первым из религиозных деятелей, который выступил на церемонии инаугурации президента США после выступления самого Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск открыто поддержал ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии», что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вмешательством в выборы в ЕС.