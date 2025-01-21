Член Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) опубликовал на свой странице в Facebook фотографию эмоционально заряженного объявления об отключении от энергосистемы РФ, которое, по его данным, распространяется по всем жилым домам. Пресс-служба правительства подчеркивает, что не имеет к нему никакого отношения.
Депутат Рийгикогу Чаплыгин распространил тревожное сообщение об энергоснабжении, но не считает это нагнетанием паники (3)
«9 февраля 2025 года Прибалтика готовится к отключению электросети от России и подключению к европейской системе, то есть к синхронизации электросети. В этот период возможны отключения и какое-то время не будет электричества, никто не знает, сколько», - говорится в объявлении.
Далее идет призыв запастись на неделю водой, едой, лекарствами, наличными, свечами и т. д. «В городе генераторы есть на больших предприятиях и в больницах, поэтому будем надеяться, что обеспечение водой и теплом в какой-то степени сохранится», - сказано там же.
При прочтении объявления в глаза бросается слово «Прибалтика» вместо «стран Балтии», орфографические и пунктуационные ошибки, а также прочие мелочи, нехарактерные для официального языка общения государства с жителями.
В подписи к посту Чаплыгин утверждает, что такие объявления развешаны по всем подъездам. Откуда у него такая информация и кто является распространителем?
Снимком поделился читатель
«Мне это прислал читатель, сказал, что такое объявление висит у него в подъезде. И вообще повсюду: у всех его знакомых тоже. Там официальная информация. Как я понимаю, та же информация находится на сайте olevalmis.ee. Это не какая-то враждебная организация все это распространяет», - сказал Rus.Postimees Александр Чаплыгин.
На упомянутом сайте опубликованного депутатом объявления нет, но есть разная информация о готовности к кризисам, универсальные рекомендации и инструкции на случай чрезвычайной ситуации.
Также оказалось, что член Рийгикогу не знает, в каких именно домах и районах появились эти объявления, а также сколько всего их было.
«С этим призывом уже довольно давно выступил Спасательный департамент. И он касался не конкретно отключения от российской энергосистемы, а в принципе необходимости обеспечить себе возможность выживания во время кризисов. У меня, например, в доме имеется запас еды на две недели, я прислушался к рекомендациям государства. Также у меня есть бензиновый генератор», - продолжил Чаплыгин.
Он не считает, что публикация подобных постов усиливает панику среди населения: мы живем в очень нестабильное время, поэтому необходимо быть готовым к кризисам. «В условиях нестабильности людей нужно информировать, как подготовиться ко всяким неожиданностям. Наши спасатели делают совершенно правильно, что делятся с нами этой информацией», - заявил он.
Чаплыгин также сослался на опубликованное сегодня в Rus.Postimees интервью с руководителем отдела управления проектами и синхронизации компании Elering Ханнесом Контем, который заявил, что цель перехода на другую частотную зону заключается в том, чтобы сделать его незаметным для потребителей. Дезинформация о синхронизации и ее последствиях может распространяться (и распространялась) в социальных сетях.
«Например, утверждения о том, что синхронизация приведет к отключениям электричества или значительному росту цен на электроэнергию. Такие сообщения являются намеренно распространяемой дезинформацией, цель которой - посеять неуверенность и недовольство среди людей», - заявил Конт.
Чаплыгин считает, что представитель Elering не совсем прав: «Насколько я слышал заявления других лиц, связанных с энергетикой, к настоящему моменту сделано все, чтобы перебоев не возникло, но на сто процентов исключить этого нельзя. Стопроцентную гарантию может дать только Бог».
Elering не предвидит риска отключения электроэнергии
Комментирует пресс-секретарь компании Elering Лийз Эйсер:
Elering - это администратор, управляющий объединенной электрической и газовой энергосистемой Эстонии, основной задачей которого является постоянное обеспечение качественным энергоснабжением эстонских потребителей.
Потребителю важно знать, что цель компании Elering - осуществить переход в другую зону синхронизации таким образом, чтобы потребитель этого не заметил. Этот процесс безопасен и не требует отключения устройств бытовой электроники, подключенных к сети.
Однако в случае с техническими системами всегда существует небольшой риск того, что произойдет что-то неожиданное. Мы проанализировали риски и подготовили меры по их снижению. Подготавливаются инструменты и планы на случай, если будет необходимо сохранить работу системы в критической ситуации или перезапустить ее при маловероятном случае отключения системы.
В настоящее время мы не предвидим риска отключения электроэнергии, но в то же время стоит помнить, что неожиданные ситуации могут возникнуть в любой момент, поэтому разумно быть готовым к любой ситуации.
Это не значит, что мы должны волноваться, скорее, мы должны уметь предпринимать правильные действия, когда это необходимо.
Личные предположениях неизвестного автора
Пресс-секретарь коммуникационного бюро правительства Евгения Вяря заявила, что правительство не имеет никакого отношения к этим объявлениям. «Правительство не заказывало печать и рассылку таких сообщений. Часть данного текста основывается на личных предположениях неизвестного автора, однако к его чести нужно отметить, что ссылка на сайт olevalmis.ee дана совершенно обоснованно. Рекомендуем черпать информацию из официальных источников», - прокомментировала она.
Вчера на брифинге коммуникационного бюро правительства заместитель директора координационного бюро по обороне и безопасности Госканцелярии Прийт Саар напомнил, что отключение от российской электросети должно пройти для жителей Эстонии незаметно. Однако нельзя полностью исключить, что в системах будут какие-либо нарушения.
По его словам потребителям не стоит переживать и готовиться к чему-то серьезному, однако на всякий случай можно пересмотреть кризисные планы, касающиеся вашей семьи, а также убедиться, что у вас есть необходимые запасы. Отключения электричества могут быть вызваны не только десинхронизацией, но и, к примеру, погодными условиями.
Однако Саар признал, что если произойдет сразу несколько инцидентов, то в пиковые периоды не всем может хватить электричества: тогда в некоторых регионах возможны отключения на несколько часов.
Лучше быть готовым к неожиданным ситуациям
На прошлой неделе Спасательный департамент на случай отключения электричества разослал рекомендации местным самоуправлениям. Это те рекомендации, которыми самоуправления могут делиться с жителями. Многие уже опубликовали их на своих сайтах, рассказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента Дарья Денисова.
«Там говорится о том, что отвечающие за синхронизацию ведомства, поставили перед собой цель провести синхронизацию как можно менее заметно для жителей страны. Это значит, что риски будут минимизированы. Но Спасательный департамент отвечает за подготовку людей к чрезвычайным ситуациям, а значит должен подготовить людей к возможному отключению электричества, которое может произойти и в любое другое время. Лучше быть готовым к неожиданным ситуациям, чем переживать, что они могут произойти», - добавила она.
Спасательный департамент рекомендует каждому:
Продумать, что для вас и вашей семьи будет значить отсутствие дома электричества, воды и/или отопления.
Подготовиться к автономному проживанию дома как минимум в течение недели.
Хранить дома запасы в зависимости от своих потребностей: вода, еда, лекарства и другие необходимые вещи.
Дополнительную информацию о подготовке к отключениям электричества можно найти на сайте: olevalmis.ee/ru.
Таллинн тоже не имеет отношения к объявлениям
Рекомендации города Таллинна соответствуют инструкциям Спасательного департамента, заявил руководитель Таллиннской муниципальной полиции Элари Каземетс. «Город Таллинн никак не связан с распространением упоминающихся объявлений, а также не имеет информации об их составлении или распространении», - подтвердил он Rus.Postimees.
Эстония совместно с Латвией и Литвой готовится к синхронизации электросетей стран Балтии с электросетью Западной Европы 9 февраля 2025 года: это большой шаг в сторону энергетической безопасности, отметил Каземетс.
«Министерство климата, отвечающее за смену зоны синхронизации, и Elering поставили цель провести этот процесс так, чтобы потребители не заметили изменений. Хотя технически не должно возникнуть никаких рисков, всегда стоит быть готовым к возможным сбоям. Что можно сделать для того чтобы обеспечить всестороннюю готовность для себя и своей семьи, можно узнать здесь. В ближайшее время город Таллинн сообщит дополнительную информацию и практические рекомендации на своих официальных каналах», - заключил Каземетс.
Отключение от электросети РФ
Отключение от российской сети произойдет в начале февраля. После этого страны Балтии присоединятся к континентальному европейскому диапазону. Подготовка к проекту велась около двадцати лет. В общей сложности в три страны Балтии и Польшу было инвестировано 1,6 млрд евро для переключения диапазона.