Elering не предвидит риска отключения электроэнергии

Комментирует пресс-секретарь компании Elering Лийз Эйсер:

Elering - это администратор, управляющий объединенной электрической и газовой энергосистемой Эстонии, основной задачей которого является постоянное обеспечение качественным энергоснабжением эстонских потребителей.

Потребителю важно знать, что цель компании Elering - осуществить переход в другую зону синхронизации таким образом, чтобы потребитель этого не заметил. Этот процесс безопасен и не требует отключения устройств бытовой электроники, подключенных к сети.

Однако в случае с техническими системами всегда существует небольшой риск того, что произойдет что-то неожиданное. Мы проанализировали риски и подготовили меры по их снижению. Подготавливаются инструменты и планы на случай, если будет необходимо сохранить работу системы в критической ситуации или перезапустить ее при маловероятном случае отключения системы.

В настоящее время мы не предвидим риска отключения электроэнергии, но в то же время стоит помнить, что неожиданные ситуации могут возникнуть в любой момент, поэтому разумно быть готовым к любой ситуации.

Это не значит, что мы должны волноваться, скорее, мы должны уметь предпринимать правильные действия, когда это необходимо.