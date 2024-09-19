Дезинформации об электричестве станет больше: названа дата отключения Эстонии от единой с Россией энергосистемы

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис предупреждает об дезинформационных атаках накануне отключения стран Балтии от единого энергокольца с Россией и Беларусью, которое произойдет в начале февраля 2025 года. Фото: Reuters / Scanpix

LRT напоминает, что на минувших выходных распространилась ложная информация о том, что в странах Балтии самая высокая цена на электроэнергию в Европе. В понедельник Литовское агентство энергетики (LEA) опровергло эту информацию, основываясь на данных, которые показывают, что в этом году самые высокие оптовые цены на электроэнергию были в Италии, Ирландии и Греции, а самые низкие – в Финляндии и Швеции.

Минувшим летом страны Балтии уведомили Россию о выходе из единого энергокольца.

«Мы должны понимать, что когда будет отправлено официальное уведомление, оно может вызвать определенную реакцию [России]», - отмечал в апреле этого года глава эстонского сетевого оператора Elering Калле Килк.

Накануне уведомления о выходе стран Балтии из договорных отношений с Москвой и Минском Rus.Postimees узнал о рисках влияния этого решения на цены в Эстонии.

«Торговля электроэнергией между Балтийскими странами и Россией не происходит, так что в этой сфере нет финансовых расчетов между Балтийскими странами и Россией. До десинхронизации между Балтийскими странами и Россией существуют только определенные физические потоки электроэнергии через трансграничные линии, которые управляющие органы Балтии стараются держать на уровне, максимально приближенном к нулю», - пояснял в начале июля руководитель управляющего центра энергосистемы Elering Мярт Аллика.

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Электросети стран Балтии начнут синхронную работу с сетями континентальной Европы 9 февраля 2025 года. Возврат к старой системе не предусмотрен. Синхронизация будет происходить через расширенную в 2021 году связь «LitPol Link» между Литвой и Польшей. До сих пор Эстония. Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS совместно с Россией и Беларусью, в которой частота электроэнергии централизованно регулируется в РФ, отмечает LRT.