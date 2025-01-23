Обзор «Банально съезжают на двойки» vs «родители довольны, дети спокойны». Первые результаты перехода на эстонский язык

Также проблемой стало то, что нет учебника по природоведению, который был бы предусмотрен для иноязычных детей, которые учатся на эстонском. По словам вице-мэра, есть надежда, что в следующем году такой учебник появится. Пока самые лучшие методики есть у учителей школ погружения. «Если пойти сейчас в Паэскую гимназию, то там есть весь набор материалов по всем темам», - говорит он.

Первый шаг к единой школе

Во вторник городская управа Таллинна сообщила, что принято решение о создании в русских школах столицы эстонских классов. С осени 2025 года пять школ Таллинна, переходящих на обучение на эстонском языке, впервые откроют классы для детей с высоким уровнем владения эстонским языком, соответствующим уровню родного.

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что основная задача перехода на обучение на эстонском языке заключается в создании к 2030 году единой эстоноязычной школы. На сегодня, правда, у многих родителей эта инициатива вызывает серьезный скепсис. Многим трудно представить эстонскую семью, которая отдаст ребенка в русскую школу.

Хорошие примеры уже есть

В октябре Rus.Postimees писал о процессе перехода в Причудье. Результатом реформы стало слияние русской и эстонской школ, что не вызвало никаких технических проблем или конфликтов из-за слияния учеников с разными родными языками.

Рийна Коолмейстер, директор. Фото: Konstantin Sednev

Рийна Коолмейстер руководила до слияния обеими - основной Муствеэской школой и Гимназией Пейпси. Сейчас она стала директором этого образовательного гибрида.

«Я понимаю, это странно, но в нашей Муствеэской школе полшколы переходит на эстонский язык обучения и полшколы - это обычная эстонская школа» - говорит директор.