Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Обзор «Банально съезжают на двойки» vs «родители довольны, дети спокойны». Первые результаты перехода на эстонский язык

Урок в первом классе основной школы Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Фото: Tairo Lutter
Copy

Во вторник, 21 января в Культурном центре Lindakivi в Таллинне прошла очередная встреча группы поддержки перехода на эстонский язык обучения, организованной депутатом Рийгикогу Марией Юферевой-Скуратовски. Темой обсуждения стало будущее школ и гимназий в Ласнамяэ и первые результаты перехода. 

Гостем, который освещал тему и отвечал на вопросы, на этот раз был вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин. Мария Юферева проводила уже пятую встречу с начала учебного года, поэтому у нее сложилось представление о том, какие аспекты школьной реформы вызывают больше всего беспокойства. 

Группа поддержки была организована с целью вовремя информировать родителей о важных вещах, связанных с ходом реформы, а также получать от них обратную связь и, при необходимости, реагировать. Кто-то приходит на встречу, чтоб задать вопрос чиновнику на месте, кто-то смотрит стрим в соцсетях.

Алексей Яшин и Мария Юферева рассказывают о первых результатах перехода на эстонский язык. Была организована трансляция встречи в Facebook.
Алексей Яшин и Мария Юферева рассказывают о первых результатах перехода на эстонский язык. Была организована трансляция встречи в Facebook. Фото: Anastasiya Tido

Первые результаты реформы

На вопрос, какие проблемы появились в столичной системе образования за первые почти пять месяцев учебного года, Алексей Яшин ответил, что в Таллинне к началу года были найдены учителя, которые обладают нужной языковой категорией. 

Во вторую очередь смотрели на наличие у них степени магистра и подготовки в области педагогики. Приблизительно пятая их часть должна будет окончить магистратуру, а учителей, не имеющих именно педагогического образования, отправили на повышение квалификации и получение педагогической подготовки.

Таллиннский департамент образования организовал посещение специалистами-методистами из Центра методики компетентности всех классов перехода. Педагоги-методисты сходили в каждый класс перехода всех двадцати школ и во все 46 детсадов.

«Это не был надзор, - объясняет Яшин. - Они ходили в гости, это не было даже обязательно. Предварительно спрашивали разрешения у директора, но все согласились. Нам нужно было, чтобы у города было представление о том, что происходит на уроках».

Сюрпризов в этих походах на занятия не было: к тем школам, где ранее было погружение, вопросов по методике преподавания нет вообще. Таких школ в Таллинне десять.

«В тех десяти школах, для которых преподавание предметов на эстонском языке совсем в новинку, конечно, ряд вопросов возник»

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин

По результатам посещения всех школ более 30 учителей были отправлены на методические курсы. Вице-мэр выразил надежду, что у директоров будет возможность освободить временно от работы тех учителей, которые нуждаются в специальной методической подготовке: «Тогда они смогут пройти эти курсы и через полгодика ситуация будет гораздо лучше».

Природоведение дается труднее

Вице-мэр на встрече признал, что самые большие проблемы в четвертых классах возникают с преподаванием природоведения. Мария Юферева-Скуратовски попросила рассказать, много ли детей, которые совсем не участвуют в учебном процессе, поскольку не понимают происходящего.

«По большому счёту серьезная проблема здесь одна: это новые учителя, которые владеют эстонским, но не владеют методикой, - ответил Яшин. - В четвертом классе на природоведении появляется много новых терминов. Если дети до сих пор учились полностью на русском языке, разумеется, им нужно хотя бы полгода».

Урок природоведения в Мустамяэской гуманитарной гимназии в классе, где погружение применялось уже с первого класса. Учитель биологии и природоведения Александр Раков владеет необходимыми методиками преподавания. Ноябрь 2024 г.
Урок природоведения в Мустамяэской гуманитарной гимназии в классе, где погружение применялось уже с первого класса. Учитель биологии и природоведения Александр Раков владеет необходимыми методиками преподавания. Ноябрь 2024 г. Фото: Tairo Lutter

После такого переходного периода дети начинают понимать, что им говорят, начинают отвечать и усваивать знания. «Учителей мы отправили учиться тому, как это преподавать. Среди них есть даже педагоги, которые двадцать лет в школе работали, но методики преподавания иноязычным детям не с нуля они не знали», - рассказал Яшин.

Также проблемой стало то, что нет учебника по природоведению, который был бы предусмотрен для иноязычных детей, которые учатся на эстонском. По словам вице-мэра, есть надежда, что в следующем году такой учебник появится. Пока самые лучшие методики есть у учителей школ погружения. «Если пойти сейчас в Паэскую гимназию, то там есть весь набор материалов по всем темам», - говорит он. 

Первый шаг к единой школе

Во вторник городская управа Таллинна сообщила, что принято решение о создании в русских школах столицы эстонских классов. С осени 2025 года пять школ Таллинна, переходящих на обучение на эстонском языке, впервые откроют классы для детей с высоким уровнем владения эстонским языком, соответствующим уровню родного. 

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что основная задача перехода на обучение на эстонском языке заключается в создании к 2030 году единой эстоноязычной школы. На сегодня, правда, у многих родителей эта инициатива вызывает серьезный скепсис. Многим трудно представить эстонскую семью, которая отдаст ребенка в русскую школу.

Хорошие примеры уже есть

В октябре Rus.Postimees писал о процессе перехода в Причудье. Результатом реформы стало слияние русской и эстонской школ, что не вызвало никаких технических проблем или конфликтов из-за слияния учеников с разными родными языками. 

Рийна Коолмейстер, директор.
Рийна Коолмейстер, директор. Фото: Konstantin Sednev

Рийна Коолмейстер руководила до слияния обеими - основной Муствеэской школой и Гимназией Пейпси. Сейчас она стала директором этого образовательного гибрида. 

«Я понимаю, это странно, но в нашей Муствеэской школе полшколы переходит на эстонский язык обучения и полшколы - это обычная эстонская школа» - говорит директор.

Некоторым эстонским семьям до сих пор свойственно представлять себе русскую школу как заведение, в котором на стене висит портрет посла России и которым руководит директор старой закалки, совершенно не владеющий эстонским языком. Алексей Яшин говорит, что времена меняются и эти стереотипы уходят в прошлое.

Сегодня желающих отдать ребенка в школу перехода достаточно. «Основная школа Махтра, например, долгое время считалась требующей особого внимания из-за результатов экзаменов.

Теперь там применяется методика Монтессори, она очень популярна среди родителей. Особенно это касается детей, которых по этой методике обучали в садике», - рассказал вице-мэр столицы. 

Набор кандидатур в эстонский класс, который будет заниматься по методике Монтессори, в школе Махтра прошел успешно. «Насколько я знаю, конкурс завершили в прошлую пятницу», - сказал Яшин.

Что такое методика Монтессори?

Методика Монтессори - это педагогическая система, в которой ребенок самостоятельно развивается, опираясь при этом на дидактически подготовленную среду. Педагогика Монтессори строится на принципе естественного психологического и физического развития ребенка.

Основополагающее правило метода - «Помоги ребенку сделать это самостоятельно». Взрослый является не наставником, а помощником. Задача методики - обнаружить склонности ребенка и обеспечить ему благоприятную среду для изучения сферы его интереса.

По словам Алексея Яшина, есть русские школы, у которых просто очень давняя традиция и хорошая репутация, поэтому туда набрать эстоноязычных детей не составит никакого труда. «Например, Таллинская Тынисмяэская реальная школа (TTR) пользуется большим уважением благодаря высокому уровню преподавания точных наук», - говорит Яшин.

Директор этой школы Андрей Канте сообщил, что уже сейчас есть кандидаты из эстонских семей на зачисление в реальную школу в следующем году. «И это они даже ещё не начали информировать общественность о создании эстонского класса!», - комментирует Яшин популярность TTR среди родителей.

Яшин считает, что если хотя бы в три школы наберут достаточное количество желающих учиться в эстонском классе, то начало для создания единой школы будет успешно положено. 

Таллинская Тынисмяэская реальная школа.
Таллинская Тынисмяэская реальная школа. Фото: Tairo Lutter

В школах, которые предложат родителям эстонские классы, есть учителя с родным эстонским языком. «Все эти школы имеют долгий опыт преподавания по системе языкового погружения. Там есть методисты и предметники, с педсоставом вообще нет никаких вопросов», - говорит Яшин.

По его словам, директора пяти школ, которые присоединились к первым шагам для создания единой школы, сделали сами здравую оценку своего коллектива, своих возможностей, и решили добровольно присоединиться. 

Кто виноват, что не все школы готовы?

По словам Яшина, педагогические коллективы примерно половина таллиннских школ  к переходу была готова полностью. «Они действительно большие молодцы, так как двадцать лет занимались методикой, у них эти материалы есть, - говорит он. - Можно, конечно, упрекнуть, что у остальных тоже было двадцать лет, но мы имеем то, что имеем». 

Те директора школ, которые по своей инициативе присоединились к раннему погружению, всё это время искали кадры: набирали из университетов, вербовали и работали для того, чтоб создать коллектив, к которому сейчас вопросов нет. 

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин

Естественным образом встал вопрос о тех детях, которые с учебной программой не справляются. Таким детям не только с природоведением сложно, их владение эстонским языком в принципе не соответствует тем знаниям, которые должен получить четвероклассник в своей русской школе. 

По словам Марии Юферевой-Скуратовски, в начале учебного года больше всего волнений в этой группе было связано с переходом на эстонский язык обучения детей с особыми образовательными потребностями.

«Часть этих детей с трудом может учиться и на русском языке, поэтому очень трудно. По данным специалистов, никаких конкретных инструкций, методик для обучения таких детей департамент образования так и не передал, то есть, учителя могут опираться только на свой богатый опыт и буквально изобретать методы на ходу», - сказала Мария Юферева.

Особые потребности и нормальное отставание

По мнению Яшина, это ответ всем тем политикам, директорам и родителям, которые говорят, что эстонский язык нужно учить на уроке эстонского. «К сожалению, этот подход никогда не показывал хорошего результата ни на уровне экзаменов, ни, тем более, на практике», - сказал Яшин.

Однако возник вопрос, как все это влияет на ментальное здоровье детей. Многие родители убеждены, что число детей, нуждающихся в помощи психолога, вырастет. Можно ли статистически подтвердить, что таких детей уже стало больше, как и больше тех, кому выдано направление от Rajaleidja?

Яшин подтвердил, что тенденция к росту есть, но она наблюдается уже несколько лет и увеличивается по всей Эстонии независимо от языка обучения. По его словам, детей с разными признаками спектра особых образовательных потребностей стало больше, но это не скачкообразный рост.

Специалисты Innove Rajaleidja помогают справляться с учебным процессом, определяя особые образовательные потребности.
Специалисты Innove Rajaleidja помогают справляться с учебным процессом, определяя особые образовательные потребности. Фото: SA Innove

«В Талине с ними работает TÕNK (Tallinna Õppenõustamiskeskus - прим.ред.), которым руководит опытный специалист Елена Погодаева. В центре 33 опорных специалиста работают в семи филиалах по Таллину. По их данным, число детей из школ и детсадов перехода, которым нужен опорный специалист, немного выросло, но незначительно», - комментирует вице-мэр.  

В начале учебного года была волна обсуждений вопроса, какая особая образовательная потребность обеспечит ребёнку продолжение обучения на родном языке. Но это вопрос был решен еще летом.

Но что делать, если родители видят, что ребёнок не успевает, не понимает, нет никакого прогресса, ребёнок просто не хочет идти в школу, потерял всякую мотивацию? По словам Яшина, в таких крайних случаях лучше всего действовать двумя путями.

«Во-первых, нужна максимальная коммуникация со школой. Возможно, проблема в том, что учитель в этом классе не владеет методикой и только обучается ей. У него пока не работают все эти методы, что приводит к ситуации, когда дети его не понимают даже по истечении четырех-пяти месяцев и прогресса видимого нет», - ответил Алексей Яшин.

Следует пообщаться или с учителями, или с классными руководителями, или с администрацией школы и спросить, каков план преодоления. Нужно спросить, что для этого сделано и какова их личная оценка, когда же ребёнок или класс сдвинутся с этой самой мёртвой точки.

Яшин не рекомендует родителям оказывать медвежью услугу детям и школе, проходя дома со своим чадом школьную программу на русском языке. В конечном итоге это очень усложняет и продляет период адаптации ребенка к обучению на эстонском языке, излишне его при этом нагружая. 

«Даже в случае с тем же погружением, при котором ребёнок начинает с нуля, средний период, пока он начинает контактировать и отвечать, а не только воспринимать информацию, составляет шесть-восемь месяцев. Кто-то очень быстро адаптируется, кто-то дольше, но в среднем вот так», - сказал Яшин.

Из сказанного Мария Юферева резюмировала, что родителям не стоит волноваться. Они должны дать и себе, и ребёнку, и школе как минимум девять месяцев на адаптацию и раньше времени не паниковать. 

Общественность по-прежнему колеблется

На встрече были и родители, и преподаватели, имеющие о происходящем совершенно разные мнения. Анна рассказала, что ее дети учатся в восьмом и в пятом классах, поэтому их пока не коснулся переход на эстонский язык. 

Анна, мать двоих школьников.
Анна, мать двоих школьников. Фото: Anastasiya Tido

«Я не разделяю оптимизма, - говорит она. - Я вижу, что детям очень трудно, и многие из них не справляются. Оценки за это всё ещё выставляются, и дети становятся банально двоечниками». По мнению Анны, этим отстающим детям потом будет очень трудно найти снова мотивацию вылезти из двоек и начать нормально учиться. «Если они привыкнут, что выпали из учебного процесса, им будет очень трудно вернуться. Государство бросило детей в воду, считает Анна: «Кто-то выплывет, кому-то помогут родители, если есть деньги на тех же репетиторов. Но значительная часть утонет. И что будет делать государство с этими утопленниками, мне непонятно». Спрашиваю, какие у детей перспективы, если они закончат школу на русском языке, а эстонского знать не будут? В этом случае для них открыты университеты только в России. Анна считает, что те, у кого есть мотивация учиться, справятся с эстонским языком обучения, а те, у кого нет такой мотивации, окажутся на социальном дне. «Они будут толкать тележки в магазинах, и это будет лучшее, что они смогут себе найти. 

Елена работает в детском саду с детьми младшего возраста и о процессе перехода отзывается хорошо.

Елена, учитель.
Елена, учитель. Фото: Anastasiya Tido

Несомненно, начинать переход с детского сада гораздо легче, чем с четвертого класса. «У нас в саду проблем с этим не было. Родители восприняли реформу позитивно, говорили, чтобы мы общались даже больше с их детьми на эстонском», - говорит она. По словам Елены, дети еще маленькие, но реагируют на эстонский язык хорошо, уже много слов знают, с удовольствием повторяют за учителем. «Проблем нет, дети очень довольны, то есть нет такого, чтобы ребёнку или родителям язык категорически не нравился». По ее мнению, большая часть ответственности за переход лежит все-таки на учителях и учебных заведениях, которые должны организовать поддерживающую детей и родителей среду. «Людей у нас хватает, проблем с тем, чтобы найти педагогов, вообще не возникло». 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх