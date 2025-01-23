Обзор «Банально съезжают на двойки» vs «родители довольны, дети спокойны». Первые результаты перехода на эстонский язык

Во вторник, 21 января в Культурном центре Lindakivi в Таллинне прошла очередная встреча группы поддержки перехода на эстонский язык обучения, организованной депутатом Рийгикогу Марией Юферевой-Скуратовски. Темой обсуждения стало будущее школ и гимназий в Ласнамяэ и первые результаты перехода.
Гостем, который освещал тему и отвечал на вопросы, на этот раз был вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин. Мария Юферева проводила уже пятую встречу с начала учебного года, поэтому у нее сложилось представление о том, какие аспекты школьной реформы вызывают больше всего беспокойства.
Группа поддержки была организована с целью вовремя информировать родителей о важных вещах, связанных с ходом реформы, а также получать от них обратную связь и, при необходимости, реагировать. Кто-то приходит на встречу, чтоб задать вопрос чиновнику на месте, кто-то смотрит стрим в соцсетях.
Первые результаты реформы
На вопрос, какие проблемы появились в столичной системе образования за первые почти пять месяцев учебного года, Алексей Яшин ответил, что в Таллинне к началу года были найдены учителя, которые обладают нужной языковой категорией.
Во вторую очередь смотрели на наличие у них степени магистра и подготовки в области педагогики. Приблизительно пятая их часть должна будет окончить магистратуру, а учителей, не имеющих именно педагогического образования, отправили на повышение квалификации и получение педагогической подготовки.
Таллиннский департамент образования организовал посещение специалистами-методистами из Центра методики компетентности всех классов перехода. Педагоги-методисты сходили в каждый класс перехода всех двадцати школ и во все 46 детсадов.
«Это не был надзор, - объясняет Яшин. - Они ходили в гости, это не было даже обязательно. Предварительно спрашивали разрешения у директора, но все согласились. Нам нужно было, чтобы у города было представление о том, что происходит на уроках».