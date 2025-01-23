Закрытая территория: Таллинн утвердил детальную планировку военного городка Юхкентали

Вице-мэр Таллинна по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что для закрытых территорий также важен публичный процесс планирования.

«На территории исторического летнего поместья Юхкентали долгое время функционировали вооруженные силы, чьи потребности со временем меняются. Цель планировки – проектировка зданий, гармонирующих с окружающей средой, поэтому сохранение охраняемой существующей застройки и среды, а также строительство новых построек тщательно продумано. Территория является закрытой, однако планировочное решение предусматривает, например, создание возле территории дополнительных велосипедных дорожек», – сказала Липпус.

Планировка охватывает участок площадью 12,41 гектара и разработана с целью изменения границ участков и назначения земельных участков. В рамках планировки предусмотрены два участка для государственной обороны, один участок для производства и шесть участков для транспортной инфраструктуры. Также определяется право на строительство до 20 пятиэтажных зданий или их реконструкцию.

Основная цель детальной планировки – упорядочить границы участков, находящихся в собственности Министерства обороны и Вооруженных сил, а также определить права на строительство объектов оборонной инфраструктуры.

Концентрация объектов обороны в одном квартале обеспечит большую безопасность и эффективную связь с соседними кварталами и сетью улиц.

Местоположение планируемого участка рядом с улицей Фильтри-теэ и Петербургским шоссе обеспечивает хорошее соединение с другими магистралями общегородского значения – Тартуским и Пярнуским шоссе.

Для строительства новых зданий предусмотрены прилегающие к Фильтри-теэ участки под застройку. Планировка учитывает, что главным объектом останется находящееся под охраной как памятник культурного наследия бывшее здание главного военного госпиталя Юхкентали, где сейчас размещается Генеральный штаб Сил обороны.

Генштаб Сил обороны. Фото: Скриншот / Аэрофотосъемка Майт Метсур

Также будет сохранена система прудов и ценные высокие насаждения. Линия застройки вдоль улицы будет определена в соответствии с бывшими военными казармами, что создаст единый фасад вдоль Фильтри-теэ.

Планируемые здания размещены таким образом, чтобы между ними сохранились открытые пространства, обеспечивающие вид на бывшее здание главного военного госпиталя. При определении длины и ширины новых зданий учтены размеры бывшего казарменного здания.

Планировку подготовила компания ConArte OÜ. Таллиннский департамент городского планирования и управа района Кесклинн организуют публичную презентацию детальной планировки. С материалами детальной планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок: