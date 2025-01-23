Стоит увидеть В Ласнамяэ открывается выставка двух самобытных художников, родившихся в Москве

Rus.Postimees побывал в ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства за день до открытия выставки и увидел процесс подготовки к открытию своими глазами.

Кто же они - совсем неизвестные нашему широкому зрителю художники? Об их биографиях расскажут, в том числе на русском языке, специальные стенды, а о творчестве - сами работы из трех частных собраний, в том числе из семейной коллекции, которые в большом количестве представлены на выставке.

Родившийся в 1938 году в Москве и умерший в 2018-м в Париже, Владимир Янкилевский - художник-нонконформист, работавший в России в 1960–1980-х годах, входивший в тот же круг единомышленников, что и Юло Соостер, Илья Кабаков, Юрий Соболев, Эрнст Неизвестный и Эдуард Штейнберг.

Одна из первых работ 24-летнего Янкилевского экспонировалась на той самой, печально знаменитой «бульдозерной выставке» в московском Манеже. Он был этим горд, и даже разгром, учиненный Хрущевым, едва ли помешал его счастью. В 1989 году художник уехал из Советского Союза в Нью-Йорк, а несколько лет спустя - в Париж, где и прожил до конца своих дней.

Одна из работ Владимира Янкилевского, представленных на выставке. Фото: Вера Копти.

В настоящее время значительная часть его работ находится в собраниях европейских, американских и российских музеев, а также частных фондов и коллекционеров.