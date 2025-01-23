В ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства открывается выставка работ двух художников, в разное время покинувших Советский Союз и продолживших свой творческий путь в Париже и Таллинне. Сейчас в выставочном павильоне полным ходом идут последние приготовления.
Стоит увидеть ⟩ В Ласнамяэ открывается выставка двух самобытных художников, родившихся в Москве
Rus.Postimees побывал в ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства за день до открытия выставки и увидел процесс подготовки к открытию своими глазами.
Кто же они - совсем неизвестные нашему широкому зрителю художники? Об их биографиях расскажут, в том числе на русском языке, специальные стенды, а о творчестве - сами работы из трех частных собраний, в том числе из семейной коллекции, которые в большом количестве представлены на выставке.
Родившийся в 1938 году в Москве и умерший в 2018-м в Париже, Владимир Янкилевский - художник-нонконформист, работавший в России в 1960–1980-х годах, входивший в тот же круг единомышленников, что и Юло Соостер, Илья Кабаков, Юрий Соболев, Эрнст Неизвестный и Эдуард Штейнберг.
Одна из первых работ 24-летнего Янкилевского экспонировалась на той самой, печально знаменитой «бульдозерной выставке» в московском Манеже. Он был этим горд, и даже разгром, учиненный Хрущевым, едва ли помешал его счастью. В 1989 году художник уехал из Советского Союза в Нью-Йорк, а несколько лет спустя - в Париж, где и прожил до конца своих дней.
В настоящее время значительная часть его работ находится в собраниях европейских, американских и российских музеев, а также частных фондов и коллекционеров.
Валерий Виноградов родился в Москве в 1952 году, начал изучать искусство еще в начальной школе, а на последнем курсе художественного училища познакомился со своей будущей женой, эстонской студенткой-художницей, переехал в Таллинн и поступил в Эстонский государственный институт искусств на отделение живописи.
Мастер живет и работает в Таллинне. Говорят, что он упрямо избегает общественного внимания. Однако много лет назад на одной из выставок с ним познакомился и поговорил журналист Rus.Postimees.
Виноградов удостоен всех важнейших эстонских художественных наград: медаль Балтийской триеннале молодежного искусства была вручена ему в 1988 году, премия и медаль имени Конрада Мяги в 1992 году, гран-при IX Вильнюсской триеннале живописи в 1993 году и премия имени Кристьяна Рауда в 2010 году.
Сейчас в выставочном павильоне полным ходом идут последние приготовления: открытие выставки «Владимир Янкилевский и Валерий Виноградов. Элементарные формы и анатомия чувств» состоится 24 января в 18:00.
25 января состоятся экскурсии по выставке с куратором Тамарой Луук - в 13:00 на эстонском языке и в 15:00 на русском языке. Выставка будет работать до 6 апреля.
Павильон Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ открыт со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00. Вход свободный.