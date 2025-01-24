Обязателен ли рост зарплаты на регулярной основе? Отвечает Трудовая инспекция

Просьба о повышении зарплаты не должна быть стрессом. На самом деле это всего лишь беседа между двумя сторонами. Чтобы она прошла гладко, сотрудник должен быть конкретным.

«Не просите просто "больше денег". Объясните, почему и на каком основании вы заслуживаете повышения. Изучите рыночную ситуацию. Покажите, что вы знаете, сколько стоит ваша работа. Будьте реалистичны. Запрашивая повышение, учитывайте финансовые возможности компании», - советует Трудовая инспекция.

Работодателям в свою очередь необходимо быть открытыми. «Даже если в конкретный момент невозможно увеличить зарплату, предложите альтернативы, такие как обучение или другие льготы. Слушайте и задавайте вопросы. Объяснения и диалог помогут найти лучшие решения. Будьте прозрачны. Если повышение зарплаты сейчас невозможно, честно объясните причину», - продолжает Трудовая инспекция.

Рост заработной платы на регулярной основе не предусмотрен законом, но хорошо проведенная беседа может принести много положительных результатов.