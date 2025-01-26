После новости о том как сотрудникам Налогово-таможенного департамента (MTA) благодаря служебной собаке удалось помешать контрабандистам из России ввести в Эстонию крупную партию белорусских сигарет, Rus.Postimees попросил MTA рассказать о герое. Заодно мы узнали о его четвероногих коллегах, их рекордах, привычках, а также о том, как введение полного таможенного контроля на границе с РФ повлияло на штат этих блюстителей закона.
Для подписчиков
Тайсон на границе с Россией ⟩ Кокаин, марихуана и сигареты не проскочат мимо
22 января Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees об изъятии около 30 000 контрабандных сигарет с акцизными марками Беларуси, которые пытались ввезти в Эстонию из Псковской области, но злоумышленникам помешала служебная собака.
Ключевые слова
- собак
- лухамаа
- границу
- Россия
- собака
- Таллинн
- граница
- Нарва
- Амстердам
- контрабанда
- россияне
- наркотики
- кокаин
- таможня
- собаки
- марихуана
- амфетамин
- наркоторговля
- границы
- наркотик
- тайсон
- контрабандист
- наркоторговец
- наркоторговцы
- налогово-таможенный департамент
- границе
- мяч
- таможенник
- лабрадор
- печень
- наркотрафик
- наркотическое опьянение
- контрабанда оружия
- таможенники
- заграница
- контрабандисты
- овчарка
- контрабандные сигареты
- тайник
- налогово-таможенный депаратмент
- метамфетамин
- Наркотические вещества
- кинолог
- каннабис
- немецкая овчарка
- кинологи
- охрана границы
- каннабиноид
- Налогово-таможенного
- таможенный контроль
- контрабанда сигарет
- нарвская граница
- Вольдемар Линно