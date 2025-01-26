Тайсон на границе с Россией Кокаин, марихуана и сигареты не проскочат мимо

После новости о том как сотрудникам Налогово-таможенного департамента (MTA) благодаря служебной собаке удалось помешать контрабандистам из России ввести в Эстонию крупную партию белорусских сигарет, Rus.Postimees попросил MTA рассказать о герое. Заодно мы узнали о его четвероногих коллегах, их рекордах, привычках, а также о том, как введение полного таможенного контроля на границе с РФ повлияло на штат этих блюстителей закона.