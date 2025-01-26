Союз инфотехнологии и телекоммуникации: Ляэнеметс распространяет ложную информацию

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в конце прошедшей недели резко раскритиковал повышение цен Telia, отметив, что правительство должно пересмотреть устойчивость телекоммуникационных компаний. «Сейчас сложилась ситуация, когда прибыли составляют десятки миллионов евро в год, но инвестиции в устойчивость не были сделаны», - сказал он.