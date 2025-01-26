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Союз инфотехнологии и телекоммуникации: Ляэнеметс распространяет ложную информацию

Перевод: Каролина Вертяева
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

Исполнительный директор Эстонского союза инфотехнологии и телекоммуникации (ITL) Дорис Пыльд заявила, что резкая критика министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в адрес Telia не улучшит деловой климат в Эстонии.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в конце прошедшей недели резко раскритиковал повышение цен Telia, отметив, что правительство должно пересмотреть устойчивость телекоммуникационных компаний. «Сейчас сложилась ситуация, когда прибыли составляют десятки миллионов евро в год, но инвестиции в устойчивость не были сделаны», - сказал он.

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