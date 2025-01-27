Может ли работодатель проверять содержимое сумок сотрудников?

«Работаю в ювелирном магазине, и у нас пропало одно из ожерелий. В конце рабочего дня работодатель распорядился, чтобы охранники проверили содержимое сумок всех сотрудников перед выходом. Законно ли такое требование?» - задался работник вопросом.

Отвечает Владимир Логачёв, ведущий консультант-юрист Инспекции труда:

Работодатель и работник обязаны выполнять свои обязанности добросовестно и уважительно, не нарушая прав другой стороны. Работодатель должен уважать частную жизнь работника и проводить проверки выполнения рабочих обязанностей таким образом, чтобы это не нарушало его основные права.

Проверка шкафчиков или сумок сотрудников должна быть предусмотрена внутренними правилами трудового распорядка, поскольку такая проверка является обработкой персональных данных. При этом необходимо учитывать право работника на неприкосновенность частной жизни. Например, содержимое шкафчика или сумки может указывать на личные привычки, проблемы со здоровьем, отношения или другие аспекты частной жизни. Такие меры могут затрагивать право на уважение человеческого достоинства.

Работодатель имеет право устанавливать правила поведения на рабочем месте, порядок использования своего имущества и рабочей среды. Однако тайный обыск личных вещей сотрудников запрещен - личные вещи нельзя осматривать без ведома их владельца.

При этом работодатель вправе проверять принадлежащие ему помещения, так как он несет ответственность за обеспечение соответствия рабочего места требованиям охраны труда.