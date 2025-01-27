РАЙНЕР САКС Лукашенко становится все менее терпимым к альтернативам

Отсюда можно сделать вывод, что президент Беларуси старается завершить начатый диалог о размещении российского ядерного оружия на территории страны в целях ее защиты. Кроме того, белорусский лидер вновь затронул вопрос о ракете «Орешник», утверждая, что ее планируется разместить на территории Беларуси в ближайшем будущем.

Хотя размещение тактического ядерного оружия в Беларуси можно представить в рамках военных учений, маловероятно, что Россия разместит там на постоянной основе ракеты, которых у нее самой единицы. Тем не менее, эти вопросы могут время от времени подниматься в медийных целях.

На выборах белорусский лидер присвоил себе 87% голосов тех, кто пришел на избирательные участки, оставив остальным кандидатам чуть менее 12%. При этом ни один из четырех других кандидатов не получил более 3% голосов. Это свидетельствует о том, что болевой порог Лукашенко к официально признанным альтернативам крайне низок.

Президент США продолжает делать заявления по поводу Гренландии, вовлекая себя в очень сложную ситуацию. Нет сомнений, что Россия и Китай разрабатывают меры воздействия, направленные на то, чтобы вовлечь президента и правительство США в продолжительную и изматывающую деятельность для достижения весьма спорных целей.