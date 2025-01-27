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РАЙНЕР САКС Лукашенко становится все менее терпимым к альтернативам

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Президент Беларуси Александр Лукашенко (слева) является правой рукой своего российского коллеги Владимира Путина.
Президент Беларуси Александр Лукашенко (слева) является правой рукой своего российского коллеги Владимира Путина. Фото: SPUTNIK / VIA REUTERS
  • По итогам выборов в Беларуси глава государства присвоил себе 87% голосов избирателей
  • Россия сообщает, что украинские дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу
  • Случаи повреждения кабелей происходят слишком часто, чтобы это можно было назвать случайностью

В день выборов лидер Беларуси выступил с рядом заявлений, которые характеризуют нынешнюю геополитическую ситуацию в стране. Он выдвинул идею о том, что по-настоящему защищено только то государство, которое обладает ядерным оружием в качестве сдерживающего фактора, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Отсюда можно сделать вывод, что президент Беларуси старается завершить начатый диалог о размещении российского ядерного оружия на территории страны в целях ее защиты. Кроме того, белорусский лидер вновь затронул вопрос о ракете «Орешник», утверждая, что ее планируется разместить на территории Беларуси в ближайшем будущем.

Хотя размещение тактического ядерного оружия в Беларуси можно представить в рамках военных учений, маловероятно, что Россия разместит там на постоянной основе ракеты, которых у нее самой единицы. Тем не менее, эти вопросы могут время от времени подниматься в медийных целях.

На выборах белорусский лидер присвоил себе 87% голосов тех, кто пришел на избирательные участки, оставив остальным кандидатам чуть менее 12%. При этом ни один из четырех других кандидатов не получил более 3% голосов. Это свидетельствует о том, что болевой порог Лукашенко к официально признанным альтернативам крайне низок.

Президент США продолжает делать заявления по поводу Гренландии, вовлекая себя в очень сложную ситуацию. Нет сомнений, что Россия и Китай разрабатывают меры воздействия, направленные на то, чтобы вовлечь президента и правительство США в продолжительную и изматывающую деятельность для достижения весьма спорных целей.

Россия сообщает о том, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Тверской области (к северу от Москвы). Подробная информация о результатах атаки пока отсутствует. Также поступали сообщения о полетах украинских дронов и ракет в других районах России и оккупированного Крыма, но о целях пока ничего не сообщается.

Генеральный штаб Украины сообщил, что в Орловской области России дроновая атака уничтожила на складах 200 иранских дронов и неустановленное количество боеприпасов. Дата атаки не уточняется, но предполагается, что это произошло в ночь на 26 января. За последние недели российская армия каждые три дня использовала около 200 иранских дронов для атак на украинские города.

Во время ночной атаки российской армии в Днепре пострадал жилой дом. Были сообщения о взрывах в Ивано-Франковске и Киеве, но официальные заявления ограничиваются упоминанием ПВО.

Ситуация на фронтах

На фронтах активность атак российской армии в целом осталась на уровне предыдущих дней. По сравнению с концом прошлого года ежедневно проводится на треть меньше атак. Количество используемой бронетехники сократилось, и большая часть атак осуществляется небольшими подразделениями пехоты.

Украинской армии пока не удалось решить проблему кассетных бомб, а количество тактических авианалетов сократилось примерно вдвое по сравнению с концом прошлого года. Это связано главным образом с неблагоприятными погодными условиями.

  • На курском направлении российское командование задействовало авиацию и артиллерию для ударов по позициям Украины, а пехотные атаки проводились сравнительно редко. Украинские контратаки продолжались, и общая ситуация не изменилась. Президент Зеленский отметил, что плацдарм в Курской области используется как буферная зона для предотвращения вторжения российской армии в Сумскую и Харьковскую области. По его словам, основная мотивация здесь военная, а не политическая.
  • На Харьковском направлении наиболее ожесточенные позиционные бои велись в районе города Волчанск. Российская армия не смогла восстановить утраченные позиции.
  • На направлениях Купянска и Лимана наступательные действия шли с прежним темпом, без значительных изменений в расположении сил. На направлении Северска российские подразделения оставались пассивными.
  • Вокруг Бахмута продолжались очень интенсивные бои за город Часов Яр и к югу от него, но эти атаки не привели к значительным изменениям в линии фронта. Несколько снизилась интенсивность атак российской армии в городе Торецк. Украинская армия продолжает контратаки, и российской армии не удалось установить полный контроль над городом, хотя она владеет большей частью его территории.
  • На южных подступах к Покровску российская армия ведет наиболее активные атаки, но улучшить свои позиции удалось лишь на отдельных участках.
  • На южном фронте российские подразделения были пассивны.

В СМИ появились сообщения о том, что Украине, возможно, начали передавать захваченное Израилем российское оружие, ранее использовавшееся ХАМАСом и «Хезболлой». Если это правда, то такие поставки могли бы значительно усилить боеспособность некоторых украинских бригад. Однако среди этого оружия мало того, что могло бы радикально изменить качество боевых возможностей украинской армии.

Вчера появилась новость о новом случае повреждения кабеля связи в Балтийском море между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд. Был поврежден также подводный кабель, ведущий в российский Калининград. Военные корабли Эстонии, Финляндии и Швеции остановили для проверки два торговых судна, находившихся в районе происшествия.

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Случаи повреждения подводных кабелей участились настолько, что их уже нельзя назвать случайностью. С начала войны России против Украины были взорваны газопроводы «Северный поток», а российские торговые суда как минимум четыре раза повреждали подводные кабели связи и электропередачи. Очевидно, что страны Балтийского региона пока не смогли принять необходимые меры для обеспечения эффективного сдерживания подобных действий в будущем.

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