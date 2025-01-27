«Если бы эстонское государство поняло, что у Русского театра есть не только обязанности, но и колоссальные возможности, чтобы сконструировать идентичность русскоговорящего эстонца, то было бы меньше страхов и опасений», - сказала Рогинская. Она добавила, что пока театр остается форпостом и защищается от всех нападок, вряд ли выйдет что-то хорошее.

«Если понять, что он стоит на пересечении дорог и маршрутов всех русскоязычных таллиннцев, то много чего вокруг него можно придумать», - сказала она.

«Для кого-то это "наш театр", кому-то он не интересен. Сегодня театр, который является общественным, должен быть открыт для всего общества», - заявил художественный руководитель Русского театра Эстонии Дмитрий Петренко.

По его мнению, нужно понимать, что русский зритель очень разный. На сегодня основным зрителем театра являются люди старше 50 лет, однако 75 процентов русскоязычных жителей Таллинна являются людьми младше 59 лет. «Это наши потенциальные зрители и мы должны их тоже обслуживать», - заявил Петренко.

«То, что театр должен быть больше открыт для эстонского общества, - просто фигура речи. Он что, сейчас закрыт? Он не закрыт. Спектакли переводятся. Любой эстонский зритель, если он хочет прийти в эстонский театр, он может прийти и слушать звуковую часть спектакля на родном языке», - сказала театральный критик Этери Кекелидзе. По ее мнению главным является то, чтобы театр был интересным.