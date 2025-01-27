На прошлой неделе в передаче «Эпицентр» на ETV + обсуждали, нужно ли Русскому театру Эстонии менять свое название и концепцию.
«Как только мы примем какое-то решение, мы выпустим пресс-релиз», - сказала директор Русского театра Эстонии Анне-Ли Пяйв. Идея о переименовании возникла из-за обновления плана развития. По словам Пяйв, текущий план уже устарел.
«План развития должен отражать то, что есть Русский театр. Если мы посмотрим на сегодняшний план развития, его очень сложно понять, - объяснила Пяйв, добавив, что смена названия не является самоцелью. - Если бы была цель переименовать театр, на фасаде уже появилось бы новое название».
Сейчас имеется около 20 вариантов названий, которые придуманы сотрудниками театра. По словам Пяйв, скоро должно состояться очередное общее собрание, где будет принято какое-то предложение, которое будет передано сначала совету театра, а потом и Министерству культуры.
Она также объяснила, что внутреннего сопротивления изменениям в театре нет, однако в последние время было мало постановок эстонских авторов, а чтобы привлечь их в театр и согласовать графики - нужно время.
«Насчет переименования театра, я, честно говоря, не задумывалась. Потому что Русский театр, на мой взгляд, означает то, что здесь играют на русском языке. Я не понимаю, куда театр надо реформировать. Что надо переделывать конкретно?» - заявила театральный критик Этери Кекелидзе.
«Очень многие потенциальные зрители не понимают, что репертуар сегодняшнего Русского театра очень разнообразен», - считает театровед Ольга Рогинская. По ее мнению, современный зритель может ориентироваться не только на Москву и Санкт-Петербург, но и на другие театральные столицы в Европе. Тем самым нельзя сказать, что для зрителя Русский театр может восприниматься как провинциальный.
«Если бы эстонское государство поняло, что у Русского театра есть не только обязанности, но и колоссальные возможности, чтобы сконструировать идентичность русскоговорящего эстонца, то было бы меньше страхов и опасений», - сказала Рогинская. Она добавила, что пока театр остается форпостом и защищается от всех нападок, вряд ли выйдет что-то хорошее.
«Если понять, что он стоит на пересечении дорог и маршрутов всех русскоязычных таллиннцев, то много чего вокруг него можно придумать», - сказала она.
«Для кого-то это "наш театр", кому-то он не интересен. Сегодня театр, который является общественным, должен быть открыт для всего общества», - заявил художественный руководитель Русского театра Эстонии Дмитрий Петренко.
По его мнению, нужно понимать, что русский зритель очень разный. На сегодня основным зрителем театра являются люди старше 50 лет, однако 75 процентов русскоязычных жителей Таллинна являются людьми младше 59 лет. «Это наши потенциальные зрители и мы должны их тоже обслуживать», - заявил Петренко.
«То, что театр должен быть больше открыт для эстонского общества, - просто фигура речи. Он что, сейчас закрыт? Он не закрыт. Спектакли переводятся. Любой эстонский зритель, если он хочет прийти в эстонский театр, он может прийти и слушать звуковую часть спектакля на родном языке», - сказала театральный критик Этери Кекелидзе. По ее мнению главным является то, чтобы театр был интересным.
«На мой взгляд, он [Русский театр] перестает уважать своего зрителя в чем-то, он перестает уважать сам себя, свое прошлое и свою историю. Он перестает уважать своих артистов. Я ни в коем случае не хочу быть врагом Русского театра. Я с ним выросла в прямом смысле слова», - заявила Кекелидзе.
По ее словам, не было сделано исследование работы театра в независимой Эстонии, зрителей на 75-летие театра даже особенно не приглашали, а эстонские актеры были лишены возможности прийти и поздравить театр.
«Что касается юбилей театра, то идет война, и мы правда не хотели никаких капустников», - ответил худрук Петренко. По его словам, многие зрители были очень благодарны за возможность отметить юбилей театра по-тихому.
Смена названия
Rus.Postimees писал ранее, что в коллективе Русского театра обсуждается новое название.
Директор театра Анне-Лий Пяйв объяснила, что в Русском театре действительно уже давно обсуждается возможная смена названия. «Главным образом из-за изменения условий, в которых театр работает на фоне войны, - уточнила директор. - Театр - живая форма искусства, и мы не можем и не должны игнорировать окружающий нас контекст».
По словам Пяйв, возможное изменение названия не будет просто формальной сменой вывески, так как и сам театр тоже меняется. По мнению Анне-Лий Пяйв, лучшим решением было бы, если бы инициатива смены названия и предложение нового названия исходили непосредственно от театра.
«До сих пор в репертуаре иногда появлялись произведения эстонских авторов или приглашали эстонских режиссеров, но это было скорее случайным и поверхностным явлением. Сейчас начинают ощущать, что Русский театр имеет несколько иные обязательства перед местным культурным пространством, - сказал председатель совета театра Маргус Алликмаа. - Те, кто придерживается такого мнения, начали задумываться и о смене названия».