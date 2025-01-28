Профессор Тартуского университета внезапно подал в отставку. Причина ухода вызывает беспокойство

Март Лоог, теперь уже бывший профессор Тартуского университета, покинул свой пост в прошлую пятницу. Поводом для этого послужило то, что его поездка по мировым компаниям и к ученым, занимающимся синтетической биологией, выявила печальную истину: работа в этой области просто бесперспективна.
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По словам Лоога, он хотел вернуть 2,5 миллиона евро, выделенных на научные исследования, что по эстонским меркам является огромной суммой, но ректор университета решил продолжить работу и профессора отстранили от руководства проектом.