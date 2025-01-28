Профессор Тартуского университета внезапно подал в отставку. Причина ухода вызывает беспокойство

Причина, по его словам, заключалась в том, что университету были нужны деньги. Речь идет о проекте по развитию химии древесины, который уже породил волну надежд в Эстонии, и у него есть немало потенциальных бенефициаров. Март Лоог также написал для Postimees статью о том, что, по его мнению, происходит в эстонской науке в целом и почему это не помогает эстонской промышленности и экономике.