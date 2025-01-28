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Профессор Тартуского университета внезапно подал в отставку. Причина ухода вызывает беспокойство

Перевод: Дмитрий Рая
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Март Лоог, теперь уже бывший профессор Тартуского университета.
Март Лоог, теперь уже бывший профессор Тартуского университета. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Март Лоог, теперь уже бывший профессор Тартуского университета, покинул свой пост в прошлую пятницу. Поводом для этого послужило то, что его поездка по мировым компаниям и к ученым, занимающимся синтетической биологией, выявила печальную истину: работа в этой области просто бесперспективна.

По словам Лоога, он хотел вернуть 2,5 миллиона евро, выделенных на научные исследования, что по эстонским меркам является огромной суммой, но ректор университета решил продолжить работу и профессора отстранили от руководства проектом.

Причина, по его словам, заключалась в том, что университету были нужны деньги. Речь идет о проекте по развитию химии древесины, который уже породил волну надежд в Эстонии, и у него есть немало потенциальных бенефициаров. Март Лоог также написал для Postimees статью о том, что, по его мнению, происходит в эстонской науке в целом и почему это не помогает эстонской промышленности и экономике.

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