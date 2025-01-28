Европейский союз способен показать США, что развязывание торговой войны не в интересах американцев, считает евродепутат Свен Миксер.

«У нас есть значительный потенциал, чтобы дать понять Америке, хотя бы методом проб и ошибок, что мы естественные союзники и партнеры и нам не нужны бессмысленные препирательства друг с другом, поскольку от этого выиграют только лидеры тоталитарных стран и те, чьи интересы естественным образом сильно отличаются от наших, - сказал Миксер в интервью ERR. - Европа может наложить тарифы на импортируемые из Америки товары таким образом, чтобы показать американцам, что эта торговая война не в их интересах».

«Мы наблюдаем олигархизацию американской политики, которая происходит довольно пугающими темпами, когда лидеры крупных технологических гигантов, имеющие четкие бизнес-интересы, получили значительное политическое влияние, и они реализуют эти интересы как в симбиозе с американским правительством, так и в широком плане по всему миру, - уточнил свою позицию Миксер. - Европейские страны не могут игнорировать интересы своих работников, необходимость сохранения рабочих мест в Европе, необходимость сохранения конкурентоспособности европейской промышленности на мировой арене. Мы должны отстаивать эти вещи, даже если это каким-то образом мозолит глаза или раздражает президента США».

Ранее на экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп призвал лидеров мирового бизнеса перенести производство в США, в противном случае им грозят таможенные тарифы.

Трамп зол на ЕС, так как Европа продает Соединенным Штатам гораздо больше, чем импортирует из США. В январе 2022 года положительное сальдо торгового баланса составило 15,4 миллиарда евро, отмечала на прошлой неделе «Русская служба Би-Би-Си».

«Что ответил на это Трамп? Он заявил, что введет тарифы на весь иностранный импорт в размере 10-20%, а на некоторые товары, например, автомобили - еще более высокие», - напоминало британское СМИ.