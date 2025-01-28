Евродепутата-центриста Мадисона хотят лишить неприкосновенности из-за обвинений в сексуальном домогательстве

Спикер Европарламента Роберта Метсола на прошлой неделе в понедельник в начале пленарного заседания парламента в Страсбурге объявила, что парламент получил запрос о лишении депутатской неприкосновенности эстонского евродепутата Яака Мадисона (Центристская партия).
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«Я также получила запрос от компетентных бельгийских органов о лишении Яака Мадисона депутатской неприкосновенности. Запрос будет передан в Комиссию по правовым вопросам», - заявила Метсола 20 января.