Евродепутата-центриста Мадисона хотят лишить неприкосновенности из-за обвинений в сексуальном домогательстве

Спикер Европарламента Роберта Метсола на прошлой неделе в понедельник в начале пленарного заседания парламента в Страсбурге объявила, что парламент получил запрос о лишении депутатской неприкосновенности эстонского евродепутата Яака Мадисона (Центристская партия).