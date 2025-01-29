Посол США Кент покинет Эстонию 3 февраля

По информации Postimees, вскоре после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа Кент получил уведомление о возвращении. В настоящее время на сайте посольства позиция посла уже указана как вакантная, а за повседневную деятельность дипмиссии отвечает временный поверенный в делах Мэтью Э. Уолл.

Джордж П. Кент занимал пост посла США в Эстонии с 21 февраля 2023 года. До его назначения в течение четырех с половиной лет у Соединенных Штатов не было посла в Эстонии.

Прочитать последнее интервью Кента Postimees можно здесь.

Еще до вступления в должность Трамп предложил назначить новым послом США в Эстонии юриста Романа Пипко, родившегося в Эстонии. Однако перед тем, как приступить к исполнению обязанностей, он должен пройти утверждение в Сенате США.