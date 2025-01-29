Новые власти Сирии призвали Россию учесть ошибки прошлого – и выплатить компенсацию

«Российская сторона вновь заявила о поддержке происходящих в Сирии позитивных изменений, и в ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», - говорится в сообщении агентства. О какой компенсации идет речь, не уточняется.

В ходе переговоров, как отмечает SANA, новые власти Сирии заявили, что восстановление отношений должно учитывать ошибки прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам.

Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым прибыла в Сирию 28 января. Это первый визит российской делегации в Сирию после смены власти в стране. В ходе визита Богданов провел встречу с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Источник агентства Bloomberg в Москве заявил 28 января, что переговоры зашли в тупик.

Михаил Богданов сообщил ТАСС после переговоров, что вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций. «Пока ничего не меняется», - сказал замглавы МИД РФ. По его словам, встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была.