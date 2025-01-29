Новая сирийская администрация, пришедшая к власти после свержения режима Башара Асада, в ходе переговоров с Россией потребовала выплаты компенсаций, сообщила Meduza со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA 29 января.
Новые власти Сирии призвали Россию учесть ошибки прошлого – и выплатить компенсацию
«Российская сторона вновь заявила о поддержке происходящих в Сирии позитивных изменений, и в ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», - говорится в сообщении агентства. О какой компенсации идет речь, не уточняется.
В ходе переговоров, как отмечает SANA, новые власти Сирии заявили, что восстановление отношений должно учитывать ошибки прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам.
Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым прибыла в Сирию 28 января. Это первый визит российской делегации в Сирию после смены власти в стране. В ходе визита Богданов провел встречу с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Источник агентства Bloomberg в Москве заявил 28 января, что переговоры зашли в тупик.
Михаил Богданов сообщил ТАСС после переговоров, что вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций. «Пока ничего не меняется», - сказал замглавы МИД РФ. По его словам, встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об итогах визита российской делегации в Дамаск, отказался комментировать сообщения о том, что Сирия потребовала компенсацию. «Я это оставляю без каких-либо комментариев. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями», - сказал Песков журналистам 29 января (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее сообщалось, что Европейский союз готов вновь открыть свое посольство в Дамаске после конструктивных переговоров с новым сирийским руководством, свергшим Башара Асада, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. В то же время, по мнению Каллас, ЕС должен оказать давление на новых лидеров Сирии в отношении российских военных баз.
«Многие министры иностранных дел поднимали вопрос о том, что условием для нового руководства должно стать избавление и от влияния России там, потому что это та база, с которой они осуществляют свою деятельность в отношении Африки и южных соседей этого региона, - цитирует издание Politico слова Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. - Поэтому мы поднимаем этот вопрос перед руководством Сирии, когда проводим с ним встречи».
Россия борется за сохранение двух военных баз в Сирии, которые позволяют ей оказывать влияние на Ближний Восток и Африку, пишет Bloomberg. Власти России рассчитывали, что смогут убедить в этом вопросе группировку «Хайят Тахрир Аш-Шам», которая пришла к власти после падения режима Башара Асада.
Россия организовала бегство Башара Асада из Сирии. Президент РФ Владимир Путин предоставил убежище Асаду и его семье.