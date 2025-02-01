Центрист Мадисон, обвиняющийся в домогательстве, не противится лишению его неприкосновенности, но в отставку не собирается

На прошлой неделе в начале пленарного заседания парламента в Страсбурге спикер Европарламента Роберта Метсола объявила, что парламент получил запрос о лишении депутатской неприкосновенности эстонского евродепутата Яака Мадисона (Центристская партия).

Сам Мадисон тоже написал в социальных сетях, что в Европейский парламент поступило «конфиденциальное» письмо, в котором говорится, что Бельгия хочет лишить его депутатской неприкосновенности.