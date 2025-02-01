Эстонский евродепутат Яак Мадисон вновь оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном домогательстве. Бельгийская полиция сделала запрос с целью лишения его депутатской неприкосновенности. Rus.Postimees рассмотрел случаи, когда депутатов Европарламента лишали неприкосновенности: к каким последствиям это приводило?
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Центрист Мадисон, обвиняющийся в домогательстве, не противится лишению его неприкосновенности, но в отставку не собирается
На прошлой неделе в начале пленарного заседания парламента в Страсбурге спикер Европарламента Роберта Метсола объявила, что парламент получил запрос о лишении депутатской неприкосновенности эстонского евродепутата Яака Мадисона (Центристская партия).