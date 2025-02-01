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Центрист Мадисон, обвиняющийся в домогательстве, не противится лишению его неприкосновенности, но в отставку не собирается

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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Philippe Buissin / Euroopa Parlament / Euroopa Liit 2024

Эстонский евродепутат Яак Мадисон вновь оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном домогательстве. Бельгийская полиция сделала запрос с целью лишения его депутатской неприкосновенности. Rus.Postimees рассмотрел случаи, когда депутатов Европарламента лишали неприкосновенности: к каким последствиям это приводило?

На прошлой неделе в начале пленарного заседания парламента в Страсбурге спикер Европарламента Роберта Метсола объявила, что парламент получил запрос о лишении депутатской неприкосновенности эстонского евродепутата Яака Мадисона (Центристская партия).

Сам Мадисон тоже написал в социальных сетях, что в Европейский парламент поступило «конфиденциальное» письмо, в котором говорится, что Бельгия хочет лишить его депутатской неприкосновенности.

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