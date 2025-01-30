На борту самолета, потерпевшего крушение в США, находилось множество фигуристов, в том числе бывшие чемпионы мира

Самолет, следовавший из Уичито в столицу США с 60 людьми на борту, упал в реку Потомак в среду вечером в 21:00 по местному времени. Одним из первых сообщил о катастрофе в соцсетях член сборной США по фигурному катанию Люк Ван, указав, что на борту находились несколько американских фигуристов.

«Молюсь за всех, кто летел рейсом из Уичито в Вашингтон. Среди пассажиров были фигуристы и тренеры. Это невероятно больно и тяжело», - написал Ван в своем посте в сети X.

praying for all those on the flight from wichita to dc. among the passengers were skaters and coaches. absolutely heartbreaking. 💔 — LUKE WANG (@lukeawang) January 30, 2025

По словам мужчины, пожелавшего остаться анонимным, на борту самолета находились его жена, дочь и ее подруга. Они были в Уичито, где с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. После окончания соревнований многие спортсмены остались там для участия в учебно-тренировочном лагере.

Позже информацию подтвердил и Союз фигурного катания США. «Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из лагеря, который проходил после национального чемпионата в Уичито», - сообщили в организации.