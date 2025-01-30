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На борту самолета, потерпевшего крушение в США, находилось множество фигуристов, в том числе бывшие чемпионы мира

Обновлено 30 января 2025, 12:14
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Спасательные работы на реке Потомак в Вашингтоне (округ Колумбия), куда упал самолет American Airlines после столкновения с вертолетом. На борту находились 60 пассажиров.
Спасательные работы на реке Потомак в Вашингтоне (округ Колумбия), куда упал самолет American Airlines после столкновения с вертолетом. На борту находились 60 пассажиров. Фото: Andrew Harnik / Getty Images / APF / Scanpix

Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, как опасаются, могут быть несколько американских фигуристов, возвращавшихся с национального чемпионата. В основном это были молодые спортсмены и их тренеры, однако на злополучном рейсе находились также Евгения Шишкова и Вадим Наумов, ставшие чемпионами мира в парном катании в 1994 году и позже переехавшие в США.

Самолет, следовавший из Уичито в столицу США с 60 людьми на борту, упал в реку Потомак в среду вечером в 21:00 по местному времени. Одним из первых сообщил о катастрофе в соцсетях член сборной США по фигурному катанию Люк Ван, указав, что на борту находились несколько американских фигуристов.

«Молюсь за всех, кто летел рейсом из Уичито в Вашингтон. Среди пассажиров были фигуристы и тренеры. Это невероятно больно и тяжело», - написал Ван в своем посте в сети X.

По словам мужчины, пожелавшего остаться анонимным, на борту самолета находились его жена, дочь и ее подруга. Они были в Уичито, где с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. После окончания соревнований многие спортсмены остались там для участия в учебно-тренировочном лагере.

Позже информацию подтвердил и Союз фигурного катания США. «Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из лагеря, который проходил после национального чемпионата в Уичито», - сообщили в организации.

Двое фигуристов, летевшие рейсом American Airlines, - бывшие чемпионы мира. В 1994 году, еще представляя Россию, Вадим Наумов и Евгения Шишкова завоевали золотую медаль на чемпионате мира в парном катании, сообщают несколько информационных агентств.

В 1995 году они поженились, а спустя три года переехали в штат Коннектикут. В 2001 году у них родился сын Максим.

Точное число жертв авиакатастрофы пока неизвестно. Спустя более шести часов после происшествия официальные лица не сообщали о найденных выживших. На борту самолета, следовавшего рейсом из Уичито в Вашингтон, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет столкнулся с вертолетом армии США, на борту которого находилось три военнослужащих.

Свои соболезнования выразила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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«Опустошена трагическим известием о воздушном столкновении недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. В это душераздирающее время мои мысли с семьями пассажиров, экипажа самолета и солдат», - написала Кая Каллас в своем аккаунте X днем 30 января.

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