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Кая Каллас о столкновении самолета и вертолета в США: «Я потрясена трагическим известием» (1)

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Тела погибших в авиакатастрофе лежат на земле рядом с машинами скорой помощи, недалеко от места крушения рейса 5342 авиакомпании American Eagle. Самолет столкнулся с вертолетом Black Hawk при приближении к Национальному аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне и упал в реку Потомак, недалеко от Вашингтона, США, 30 января 2025 года.
Тела погибших в авиакатастрофе лежат на земле рядом с машинами скорой помощи, недалеко от места крушения рейса 5342 авиакомпании American Eagle. Самолет столкнулся с вертолетом Black Hawk при приближении к Национальному аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне и упал в реку Потомак, недалеко от Вашингтона, США, 30 января 2025 года. Фото: Reuters / Scanpix

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном. Сообщений о выживших не поступало.

«Я потрясена трагическим известием о воздушном столкновении недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. В это разрывающее сердце время мои мысли - с семьями пассажиров, экипажа самолета и солдат», - написала Кая Каллас в своем аккаунте X днем 30 января.

Ранее стало известно о столкновении гражданского самолета и военного вертолета неподалеку от столицы Америки.

Точное число жертв авиакатастрофы пока неизвестно. Спустя более шести часов после происшествия официальные лица не сообщали о найденных выживших.

На борту самолета, следовавшего рейсом из Уичито в Вашингтон, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета армии США находились трое военнослужащих.

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По неподтвержденным данным среди погибших есть несколько американских фигуристов, которые возвращались с национального чемпионата. В основном это были молодые спортсмены и их тренеры, также на злополучном рейсе находились Евгения Шишкова и Вадим Наумов, ставшие чемпионами мира в парном катании в 1994 году и позже переехавшие в США.

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