Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном. Сообщений о выживших не поступало.
«Я потрясена трагическим известием о воздушном столкновении недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. В это разрывающее сердце время мои мысли - с семьями пассажиров, экипажа самолета и солдат», - написала Кая Каллас в своем аккаунте X днем 30 января.
Devastated by the tragic news of the aerial collision near Washington, D.C.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 30, 2025
My thoughts are with the families of the passengers, crew on board and soldiers during this heartbreaking time.
Ранее стало известно о столкновении гражданского самолета и военного вертолета неподалеку от столицы Америки.
Точное число жертв авиакатастрофы пока неизвестно. Спустя более шести часов после происшествия официальные лица не сообщали о найденных выживших.
На борту самолета, следовавшего рейсом из Уичито в Вашингтон, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета армии США находились трое военнослужащих.
По неподтвержденным данным среди погибших есть несколько американских фигуристов, которые возвращались с национального чемпионата. В основном это были молодые спортсмены и их тренеры, также на злополучном рейсе находились Евгения Шишкова и Вадим Наумов, ставшие чемпионами мира в парном катании в 1994 году и позже переехавшие в США.