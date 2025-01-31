МНЕНИЕ Это позор? Люди культуры крайне демотивированы и социально уязвимы

После посещения творческой резиденции в деревне Молини-ди-Триора на севере Италии, уже более двух лет я беру частные уроки итальянского языка. Это магистр филологии, переводчик художественной и другой литературы, работающий гидом и выполняющий множество разных профессиональных обязанностей. Кроме того, он преподавал итальянский язык в вузе.

Благодаря его рассказам я узнала немало тревожных фактов о жизни его коллег. Знаете ли вы, что у большинства редакторов, переводчиков, гидов и, конечно же, писателей - почему это вообще стало нормой? - отсутствуют какие-либо социальные гарантии? Это значит, что у них нет медицинской страховки, им не начисляется пенсионный стаж.

Причина проста: низкий уровень заработной платы. К сожалению, я уже знала о том, что доходов работающих по договорам с почасовой оплатой гидов и преподавателей Эстонской академии художеств недостаточно для обеспечения социальных гарантий.

Мне известна история человека, с детства страдающего тяжелым хроническим заболеванием. Он работал гидом и музейным педагогом в крупном и безусловно значимом музее. Однако условия трудового договора и зарплата не позволили ему получить медицинскую страховку. Само по себе это уже ужасно, но особенно возмутительно, что человек с таким серьезным заболеванием и угрожающими жизни осложнениями не признан частично трудоспособным, что предоставило бы ему право на медицинскую страховку.

Те, без кого невозможно обойтись