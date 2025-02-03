В конце следующей недели состоится десинхронизация электросетей стран Балтии от российской энергосистемы с последующим подключением к сетям материковой Европы. Rus.Postimees узнал, как жители Эстонии относятся к этому решению и как они готовятся к возможным перебоям с электроэнергией.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Даже не знаю, сколько оно сейчас стоит»: как жители готовятся к десинхронизации от энергосети РФ
«Россия зарекомендовала себя как ненадежный партнер, поэтому в начале февраля Эстония вместе с Латвией и Литвой отключится от российской энергосистемы и присоединится к континентальной европейской полосе частот. Это большой шаг в направлении энергетической безопасности», - сказала министр климата Йоко Алендер.
Отключение от российской сети произойдет 8 февраля. После этого страны Балтии присоединятся к континентальному европейскому диапазону. Подготовка к проекту велась около 20 лет. В общей сложности в три страны Балтии и Польшу было инвестировано 1,6 млрд евро для переключения диапазона.
В четверг, 30 января, премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции правительства сказал, что страна готова к любому сценарию. «В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий - отключение электричества на 72 часа», - предупредил Михал. Он добавил, что важно все тщательно продумать и сохранять спокойствие.
Bо время десинхронизации могут возникнуть различные ситуации, но жителей Эстонии призывают не паниковать: риск остаться без электричества крайне мал.
Татьяна
О десинхронизации мне известно, но считаю это решение странным. Надеюсь, что ничего плохого не произойдет, но, в любом случае, мы справимся. Как мать двоих детей, я очень переживаю.
Пока что я не предпринимала никаких мер и не покупала ничего, но обязательно прочитаю новости и приму необходимые меры в случае кризисной ситуации. Если электричество подешевеет, я считаю это правильным шагом. В данный момент счета за электричество слишком высокие.
Галина
Меня крайне не устраивают нынешние цены на электричество. Я осведомлена о десинхронизации и готова к возможным отключениям.
Мы уже запаслись свечами и водой, но, по сути, на ситуацию мы повлиять не можем. Я не слишком глубоко разбираюсь в этой теме, но не верю, что цены на электричество снизятся. Что касается вопроса безопасности, я предпочитаю не высказывать свое мнение.
Андрей
Я негативно отношусь к текущим ценам на электричество. Мне известно, что Эстония вскоре перейдет с российского электричества на европейское.
Однако я никак к этому не готовлюсь. Если произойдут отключения, самое важное - иметь деньги под рукой. Не хочу высказываться по поводу необходимости перехода на европейский диапазон.
Петр
В последнее время цены на электричество стали слишком высокими. Учитывая предстоящее отключение от российского электричества, это может стать последним гвоздем в крышку гроба эстонской экономики. Это, конечно, лишь мое мнение.
Я лично готов к возможным перебоям, но если они произойдут, это станет настоящей катастрофой. Я считаю, что к такому сценарию не нужно готовиться - его следует предотвратить. Этот переход абсолютно не нужен, он не повысит безопасность, а лишь навредит жителям Эстонии. Я не вижу в этом никакой выгоды.
Анонимная жительница Таллинна
Конечно, хотелось бы, чтобы цены на электричество стали ниже, но, по моему мнению, после десинхронизации они останутся на прежнем уровне.
Надеюсь, что перебоев в подаче электроэнергии не будет, ведь в доме есть различная техника, и в случае отключений это станет серьезной проблемой. У меня уже дома есть свечи. На всякий случай стоит подумать о дополнительных запасах, возможно, купить еще свечей и лапшу быстрого приготовления. Вопрос о необходимости перехода довольно сложен. В любом случае мнение обычных жителей Эстонии не повлияет на ситуацию, когда решение уже принято на государственном уровне.
Людмила
Для меня с переходом ничего не изменится - жизнь продолжается. О возможных перебоях я пока не задумывалась и не готовилась к ним. По поводу цен на электричество у меня нет мнения, так как этим вопросом занимается мой муж. Честно говоря, я даже не знаю, сколько оно сейчас стоит.