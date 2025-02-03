ОПРОС НЕДЕЛИ «Даже не знаю, сколько оно сейчас стоит»: как жители готовятся к десинхронизации от энергосети РФ

Галина

Галина. Фото: Сандер Ильвест

Меня крайне не устраивают нынешние цены на электричество. Я осведомлена о десинхронизации и готова к возможным отключениям.

Мы уже запаслись свечами и водой, но, по сути, на ситуацию мы повлиять не можем. Я не слишком глубоко разбираюсь в этой теме, но не верю, что цены на электричество снизятся. Что касается вопроса безопасности, я предпочитаю не высказывать свое мнение.

Андрей

Андрей. Фото: Сандер Ильвест

Я негативно отношусь к текущим ценам на электричество. Мне известно, что Эстония вскоре перейдет с российского электричества на европейское.

Однако я никак к этому не готовлюсь. Если произойдут отключения, самое важное - иметь деньги под рукой. Не хочу высказываться по поводу необходимости перехода на европейский диапазон.

Петр

Петр. Фото: Сандер Ильвест

В последнее время цены на электричество стали слишком высокими. Учитывая предстоящее отключение от российского электричества, это может стать последним гвоздем в крышку гроба эстонской экономики. Это, конечно, лишь мое мнение.

Я лично готов к возможным перебоям, но если они произойдут, это станет настоящей катастрофой. Я считаю, что к такому сценарию не нужно готовиться - его следует предотвратить. Этот переход абсолютно не нужен, он не повысит безопасность, а лишь навредит жителям Эстонии. Я не вижу в этом никакой выгоды.

Анонимная жительница Таллинна

Анонимная жительница Таллинна. Фото: Сандер Ильвест