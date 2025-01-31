Госсекретарь США о Путине, Зеленском и окончании войны: «Никто не хочет уступать»

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на взаимные уступки.

«На самом деле сложилась патовая ситуация. Мы все осуждаем вторжение Путина и его зверства. Однако нужно честно признать, что мы ввели людей в заблуждение, обещая, что Украина сможет не только победить, но и вернуть все утраченные территории. Последний год мы финансировали затяжной конфликт, который лишь углубляет человеческие страдания. Инфраструктура Украины разрушена, миллионы украинцев уехали из страны - возможно, навсегда», - сказал Рубио в эфире The Megyn Kelly Show.

«Президент [Трамп] считает, что конфликт нужно закончить через переговоры, в которых обе стороны пойдут на уступки. Это будет сложно и потребует времени, но такой подход - единственный устойчивый. Россия также несет большие экономические потери», - добавил госсекретарь США.

В том же разговоре журналистка Мегин Келли спросила Марко Рубио: «Кто является большей преградой на пути к мирным переговорам - Путин или Зеленский?»

«И у Путина, и у Зеленского есть внутренние политические соображения. Путин заботится о своем имидже в России, как и Зеленский о своей репутации среди украинцев, которые сильно пострадали от войны. Никто не хочет уступать. Для обеих сторон это большая цена. Конфликт не закончится максимальной выгодой ни одной из сторон. Нужно вести сложную дипломатическую работу, чтобы достичь устойчивого мира», - ответил госсекретарь США.

Критикуя траты на оборону отдельных союзников по НАТО, в качестве позитивного примера Марко Рубио назвал Эстонию.