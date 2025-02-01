Уроженец Тарту Антон Суворкин (Anton S) уже много лет ведет русскоязычный канал сплетен в YouTube, на котором практически ежедневно выходят последние новости о звездах шоу-бизнеса. В своих видео Anton S затрагивает и политических деятелей.

С самого начала войны в Украине Суворкин выступает против российской агрессии и поддерживает Украину.

В конце декабря 2024 года блогер дал интервью Ксении Собчак. Не исключено, что именно это интервью могло стать причиной попадания Суворкина в список «иноагентов». Например, через несколько месяцев после интервью Собчак статус «иноагента» также получил лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

Помимо Суворкина в список также попали журналист Владимир Раевский, педагог Дима (Вадим) Зицер, журналист «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев, журналистка «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт, журналист Андрей Новашов и журналист Дмитрий Сухарев.

В обосновании внесения в реестр Минюст РФ пишет, что каждый из семи включенных в список выступал против российского вторжения в Украину. Они также принимали участие в создании или распространении материалов «иноагентов» и распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Ранее «иноагентами» признавали нескольких проживающих в Эстонии граждан РФ. Например, год назад в реестр «иностранных агентов» попала экологическая активистка Евгения Чирикова.