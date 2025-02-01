Погода на ближайшие дни: местами снегопады, легкий мороз

Суббота (1 февраля): с севера начнет поступать холодный воздух, к вечеру на западе страны прояснится. Ветер северо-западный, на островах порывами до 15–16 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +1°C.

Воскресенье (2 февраля): облачно, местами снегопады, на островах мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Температура ночью 0..-3°C, на побережье до +2°C, днем на востоке 0..-2°C, на западе до +2°C.

Понедельник (3 февраля): возможен слабый снег, к вечеру осадки прекратятся. Ветер северо-западный, на побережье временами сильный. Температура в течение суток -1..-5°C, на побережье около 0°C.

Вторник (4 февраля): до полудня без осадков, затем на островах возможны снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-восточный, постепенно усилится. Температура ночью -2..-8°C, днем -1..-6°C, на островах к вечеру выше 0°C.

Среда (5 февраля): ночью слабый снег, днем в Западной Эстонии возможен дождь. Ветер южный, затем юго-западный. Температура ночью -2..-8°C, на западе 0..+2°C, днем на западе до +4°C, на востоке 0..-5°C.

Четверг (6 февраля): на западе страны дождь и мокрый снег, на востоке снегопады. Днем на западе осадки прекратятся. Ветер ослабеет и сменится на северный. Температура ночью в западных регионах 0..+3°C, на востоке 0..-4°C, днем -1..+1°C, на островах до +4°C.

Пятница (7 февраля): в основном снег и мокрый снег. Ветер восточный, начнет холодать. Температура ночью и утром 0..-4°C, на побережье 0..+2°C, днем похолодает.