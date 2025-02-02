Работы нет третий месяц, всех погнали в отпуск за свой счет: Трудовая инспекция рассказывает, что делать в такой ситуации

Как показывает опыт Трудовой инспекции, первым делом работников начинают добровольно-принудительно отправлять в отпуск за свой счет. Хотя что в этом случае говорит закон?

А он говорит, что в случае непредоставления работы работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату трудоспособному и готовому к работе работнику, если непредоставление работы произошло не по вине работника.

Трудоспособность работника и его готовность работать означает, что, во-первых, в момент, когда работодатель не обеспечивает его работой, работник не находится на больничном или в отпуске (в том числе и неоплачиваемом). А во-вторых, важно помнить, что в тот период, когда работодатель не предоставляет работнику работу, работник должен всячески выражать свою готовность работать. Иными словами, систематически обращаться к работодателю с просьбой о предоставлении работы.

Трудовая инспекция обращает внимание: лучше обращаться к работодателю письменно, чтобы избежать ситуации, когда, например, вы при личной встрече непроизвольно махнули головой, а начальник подумал, что вы согласились посидеть в неоплачиваемом отпуске. Потому что, если согласие достигнуто, например, по умолчанию, работодатель не ищет работника, а работник не требует работы - простои не оплачиваются!