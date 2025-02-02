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Работы нет третий месяц, всех погнали в отпуск за свой счет: Трудовая инспекция рассказывает, что делать в такой ситуации

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Кошелек. Иллюстративное фото.
Кошелек. Иллюстративное фото. Фото: Маргус Ансу

Бывают случаи, когда работодатель и рад бы обеспечить работой, но что-то не ладится. Пока он решает проблемы, его коллектив оказывается в подвешенном состоянии: то ли увольняться, то ли ждать, то ли искать новую работу.

Как показывает опыт Трудовой инспекции, первым делом работников начинают добровольно-принудительно отправлять в отпуск за свой счет. Хотя что в этом случае говорит закон?

А он говорит, что в случае непредоставления работы работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату трудоспособному и готовому к работе работнику, если непредоставление работы произошло не по вине работника.

Трудоспособность работника и его готовность работать означает, что, во-первых, в момент, когда работодатель не обеспечивает его работой, работник не находится на больничном или в отпуске (в том числе и неоплачиваемом). А во-вторых, важно помнить, что в тот период, когда работодатель не предоставляет работнику работу, работник должен всячески выражать свою готовность работать. Иными словами, систематически обращаться к работодателю с просьбой о предоставлении работы.

Трудовая инспекция обращает внимание: лучше обращаться к работодателю письменно, чтобы избежать ситуации, когда, например, вы при личной встрече непроизвольно махнули головой, а начальник подумал, что вы согласились посидеть в неоплачиваемом отпуске. Потому что, если согласие достигнуто, например, по умолчанию, работодатель не ищет работника, а работник не требует работы - простои не оплачиваются!

В ситуации, когда работодатель не предоставляет работу в связи с тем, что объем работы уменьшился, работа реорганизована или прекращена иным образом, может возникнуть ситуация сокращения. Важно, что решение о сокращении принимает работодатель, работник не может требовать сокращения.

Однако если работодатель не сокращает работника, не предоставляет работу и не выплачивает среднюю заработную плату, это может быть расценено как нарушение условий трудового договора, что в свою очередь может повлечь за собой отказ от трудового договора со стороны работника на основании статьи 91 части 2 Закона о трудовом договоре.

Но помните, что этому должны предшествовать обращения к работодателю с требованием прекращения нарушений. Предупреждения должны быть обоснованными и нарушение работодателя должно нести особо тяжелый характер, чтобы это дало основание для подобного прекращения трудовых отношений.

В случае прекращения трудового договора на основании статьи 91 части 2 Закона о трудовом договоре работодатель выплачивает работнику возмещение в размере среднего вознаграждения за труд работника за три месяца.

Если работодатель отказывается платить заработную плату (за период, когда работа не предоставлялась), работник имеет право обратиться в комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд. Требовать неполученную зарплату можно как в течение действующих трудовых отношений, а так же и после их завершения.

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