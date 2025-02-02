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ФОТО И ВИДЕО Не только Тухала: в Ида-Вирумаа ожил «Колодец трех ведьм» (1)

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Ида-вируский «колодец трех ведьм» вновь бурлит.
Ида-вируский «колодец трех ведьм» вновь бурлит. Фото: Lugeja foto

Читатель Rus.Postimees cообщил, что в неподалеку от деревни Козе в Ида-Вирумаа проснулся «колодец трех ведьм».

Член правления походного клуба Алутагусе и главный лесничий Ида-Вирумаа Алар Сюда ранее объяснил Postimees, что источник с тремя трубами, известный как «колодец трех ведьм», вероятно, работает круглый год. Однако бурлит он не всегда, так как трубы расположены на полметра ниже уровня воды, что препятствует ее поднятию на поверхность.

Сюда объяснил, что скважины искусственные и были сделаны, чтобы поверхностная вода, попадая в шахтные проходы, не затапливала лес, и чтобы низины не оставались постоянно под водой. Проблема остро встала на повестку дня при строительстве Вируской тюрьмы.

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По мнению Сюда, легендарный «ведьмин колодец» в Тухала не сравним с «колодцем трех ведьм», но он тем не менее рекомендует посетить его.

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