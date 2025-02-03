В прошлом году Эстонский совет помощи беженцам помог более чем 69 тысячам человек

В прошлом году тренинги по адаптации прошли более 2600 человек, консультирование получили более 1100 человек, более 2600 человек были вовлечены в общественные мероприятия, а также было проведено 800 интервью по мониторингу мер защиты. Благодаря различным программам развития предпринимательства и рынка труда Эстонский совет помощи беженцам поддерживал независимый образ жизни беженцев. Кроме того, в рамках программы MindSpring поддерживалось психическое благополучие людей из числа беженцев.

В Армении Эстонский совет помощи беженцам оказал многоцелевую денежную помощь почти 400 людям. Запущен экологически чистый сельскохозяйственный проект, который поможет трем школам Тавушского региона внедрить водо- и энергосберегающие сельскохозяйственные решения, разработанные в Эстонии. Кроме того, была запущена программа повышения уровня жизни, ориентированная на женщин, чтобы помочь им открыть собственный бизнес и создать устойчивый источник дохода.

В апреле Эстонский совет помощи беженцам открыл свое местное представительство в Тбилиси, столице Грузии. В Грузии Эстонский совет помощи беженцам оказал поддержку более 500 украинским беженцам, предоставив им помощь для того чтобы пережить зимнее время.

Также поддерживалась долгосрочная независимая жизнь украинских беженцев путем оказания им помощи в открытии или продолжении своего бизнеса. Общественные советы также продолжили свою работу, укрепляя местное гражданское общество и усиливая голоса людей из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Эстонский совет помощи беженцам отреагировал на гуманитарный кризис в Ливане, оказав помощь более чем 200 семьям, или примерно тысячи человек, предоставив денежную помощь для экстренного размещения. В Иордании помощь беженцам была сосредоточена на уязвимых домохозяйствах, в основном состоящих из женщин, и оказывала поддержку для того, чтобы появились независимые источники средств к существованию.

В 2024 году деятельность Эстонского совета помощи беженцам поддерживалась Европейским Союзом, Управлением гуманитарной помощи USAID, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) через Украинский гуманитарный фонд (UHF), Министерством иностранных дел Эстонии, ESDTEV - Эстонским центром международного сотрудничества в целях развития и др.

Подробнее о деятельности Эстонского совета помощи беженцам в 2024 году можно прочитать на сайте.